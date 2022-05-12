Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Московском регионе

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Интенсивные ливни с грозами начнутся в столичном регионе в четверг вечером, 12 мая, может выпасть до 40% от месячного объема осадков. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«C 15 часов дня до трех ночи на Москву прольется 20–22 мм осадков — это два ведра дождевой воды на каждый квадратный метр и 40% от месячного объема. Температура самая высокая в этом мае — плюс 18–20 градусов в Москве, плюс 15–20 в Подмосковье. Ночью будет лить, и плюс 6–11 градусов», — отметил Тишковец.

Он добавил, что вероятность осадков в пятницу, 13 мая, незначительная. Температура воздуха в Москве составит 15–18 градусов тепла, в Подмосковье — 13–18.

По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, дождь 12 мая будет сильным, но возможен разброс по количеству осадков в различных районах Подмосковья до 15–20%.

«У нас область большая, и где-то выпадет одно количество осадков, где-то другое, картина очень пестрая. Химки, Лобня, больше даже к Тверской области, север, северо-запад — здесь может выпасть и до трети месячной нормы [осадков]. Коломна, Воскресенск, Шатура, Зарайск, Ступинский район, Каширское направление — здесь выпадет всего от 5 до 8 мм, что в пределах 10%. Для каждого города своя норма. Везде по-разному процентное соотношение», — пояснил он.

В начале апреля в Москве выпало около 45% суточной нормы осадков, это 20 мм. Cреднеклиматическая норма для Москвы в апреле составляет 44 мм.