Ракова сообщила об открытии паллиативного центра в Боткинской больнице

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

В Москве после завершения капитального ремонта начал работу обновленный центр паллиативной помощи. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это уже восьмой корпус, который начал работу после капитального ремонта по программе комплексного развития Боткинской больницы. Широкие лечебные возможности этого стационара позволяют оказывать пациентам любую медицинскую помощь, в том числе теперь и паллиативную, по самым современным стандартам», — заявила заммэра.

Она добавила, что служба паллиативной помощи в городе сейчас активно развивается. «Только за последние полгода мы открыли после ремонта еще два центра, где обеспечены комфортные условия пребывания и все возможности ухода за пациентами. Теперь такая помощь доступна и в Боткинской больнице. В этом году планируем открыть после капитального ремонта еще два паллиативных центра», — рассказала вице-мэр.

Современный стандарт паллиативной помощи Палаты в отремонтированном центре оснащены потолочными рельсовыми системами перемещения пациентов, а также многофункциональными кроватями с противопролежневыми матрасами, позволяющими изменять положение лежа в вертикальном и горизонтальном направлениях. Кроме того, в палатах есть телевизоры, специально оборудованные санузлы, системы вызова персонала. Отдельно организовано обособленное пространство для общения пациента с близкими. Во всех помещениях корпуса создана безбарьерная среда. Во время ремонта провели частичную внутреннюю перепланировку, обновили коммуникации, а также изменили функциональное назначение ряда помещений.

Городская клиническая больница имени С.П. Боткина — это одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений столицы. Москва проводит комплексную модернизацию Боткинской больницы, которая предполагает капитальный ремонт 13 корпусов, работы в восьми уже завершены. В начале апреля в больнице имени Боткина после ремонта начал работу межокружной нефрологический центр. В прошлом году в Боткинской открыли центр амбулаторной онкологической помощи, высокопотоковый эндоскопический центр и хирургический корпус. Также на территории больницы строится современный скоропомощный комплекс.



Паллиативная помощь в Москве сегодня представлена Центром паллиативной помощи, его девятью филиалами-хосписами, а также койками паллиативного профиля в 12 крупнейших многопрофильных стационарах и в негосударственной Центральной клинической больнице Святителя Алексия. Детям помощь оказывают в трех городских клиниках и детском хосписе «Дом с маяком». В общей сложности в Москве на сегодняшний момент развернуто более 1 тыс. коек паллиативной помощи.