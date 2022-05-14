В NASA сообщили о сложностях в работе с Россией из-за санкций

Фото: Pierre Ducharme / Reuters

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) пожаловались на «административные трудности» в работе с Россией, связанные с введением санкций, передает SpaceNews со ссылкой на советников по безопасности.

«Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», — сказала бывший астронавт NASA и член консультативной группы по аэрокосмической безопасности Сьюзен Хелмс.

Трудности, о которых идет речь, включают ограниченные возможности для поездок в связи с сокращением или приостановкой полетов в Москву, невозможность использования кредитных карт, отъезд некоторых сотрудников NASA и членов их семей из России, уточнила астронавт. Кроме того, по ее словам, санкции оказали влияние на вклад России в партнерство с МКС, например, после приостановки поддержки продуктов Microsoft в России.

С конца февраля президент США Джо Байден ввел антироссийские санкции, ограничив экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, в том числе и для космической отрасли. 27 февраля Европейское космическое агентство отказалось от проведения телеконференции с «Роскосмосом». Великобритания 9 марта запретила экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий.

«Роскосмос» обратился к NASA, Европейскому (ESA) и Канадскому космическим агентствам (CSA) с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся ряда российских космических предприятий.

В качестве ответных мер госкорпорация приостановила сотрудничество с европейскими партнерами и прекратила проведение пусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.