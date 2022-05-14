Байден заявил о «новой эре» в отношениях США и стран Юго-Восточной Азии

США и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, запускают новую эрц в отношениях, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время саммита в Вашингтоне. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Сегодня мы не только празднуем 45-летие партнерства и дружбы между США и АСЕАН, но также запускаем новую эру в наших отношениях», — сказал Байден.

Он также объявил о выдвижении одного из своих советников Йоханнеса Абрахама в качестве кандидата на пост посла США в АСЕАН. По словам президента, посол продолжит укрепление стратегического партнерства государств во благо общих интересов.

В заявлении Белого дома говорится, что США и Ассоциация запускают новую эру партнерства, «руководствуясь взаимодополняющими целями Индо-Тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов и перспективами АСЕАН в отношении Индо-Тихоокеанского региона».

В свете этого Байден на саммите анонсировал инициативы на сумму более $150 млн, которые, как ожидают в США, мобилизуют «еще миллиарды» частного финансирования, что углубит отношения между Штатами и АСЕАН, укрепит центральную роль АСЕАН и расширит «наш общий потенциал для достижения наших общих целей», отметили в Белом Доме.

За день до этого, 12 мая, на брифинге представителя китайского МИДа Жао Лицзяня спросили, не считают ли в ведомстве, что инициативы по сотрудничеству, выдвинутые США, направлены на противодействие отношениям Китая с АСЕАН. В ответ Лицзянь заявил, что и Китай, и США являются странами Азиатско-Тихоокеанского региона и нет никаких причин, по которым у них не может быть общих «региональных друзей». По поводу направленности инициатив США на препятствование сотрудничеству Китая и Ассоциации представитель китайского МИДа посоветовал обратиться к американской стороне.