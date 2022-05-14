Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Байден заявил о «новой эре» в отношениях США и стран Юго-Восточной Азии Политика, 02:38
Байден заявил о поддержке желания Финляндии и Швеции стать частью НАТО Политика, 02:13
Глава Минобороны Украины заявил об увеличении армии до 1 млн человек Политика, 01:56
Заморозивший помощь Украине сенатор выступил против ее успеха в ущерб США Политика, 01:14
В посольстве сообщили об осквернении памятника освободителям в Словакии Политика, 01:10
Отыграется ли «Спартак» за разгром в Петербурге. Интриги 29-го тура РПЛ Спорт, 01:03
Зеленский отверг признание Крыма российским Политика, 01:02
Верховный суд Южной Осетии одобрил указ о референдуме по присоединению Политика, 00:59
Страны Балтии снова попросили НАТО нарастить присутствие на их территории Политика, 00:22
Зеленский заявил о вернувшихся в Киев посольствах 37 стран Политика, 00:17
Президент Финляндии сообщил о планах позвонить Путину Политика, 00:05
Кубок со «Спартаком» без денег. Как начинал российский герой сезона НХЛ Спорт, 00:00
Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером Pro, 00:00
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 13 мая, 23:21
Политика ,  
0 

Байден заявил о «новой эре» в отношениях США и стран Юго-Восточной Азии

США и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, запускают новую эрц в отношениях, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время саммита в Вашингтоне. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Сегодня мы не только празднуем 45-летие партнерства и дружбы между США и АСЕАН, но также запускаем новую эру в наших отношениях», — сказал Байден.

Он также объявил о выдвижении одного из своих советников Йоханнеса Абрахама в качестве кандидата на пост посла США в АСЕАН. По словам президента, посол продолжит укрепление стратегического партнерства государств во благо общих интересов.

В заявлении Белого дома говорится, что США и Ассоциация запускают новую эру партнерства, «руководствуясь взаимодополняющими целями Индо-Тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов и перспективами АСЕАН в отношении Индо-Тихоокеанского региона».

В свете этого Байден на саммите анонсировал инициативы на сумму более $150 млн, которые, как ожидают в США, мобилизуют «еще миллиарды» частного финансирования, что углубит отношения между Штатами и АСЕАН, укрепит центральную роль АСЕАН и расширит «наш общий потенциал для достижения наших общих целей», отметили в Белом Доме.

Подсанкционный ТКБ попросит у США лицензии на работу с банками Азии
Финансы
Фото:Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

За день до этого, 12 мая, на брифинге представителя китайского МИДа Жао Лицзяня спросили, не считают ли в ведомстве, что инициативы по сотрудничеству, выдвинутые США, направлены на противодействие отношениям Китая с АСЕАН. В ответ Лицзянь заявил, что и Китай, и США являются странами Азиатско-Тихоокеанского региона и нет никаких причин, по которым у них не может быть общих «региональных друзей». По поводу направленности инициатив США на препятствование сотрудничеству Китая и Ассоциации представитель китайского МИДа посоветовал обратиться к американской стороне.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции
Pro
Как правильно оформить сотрудника на удаленке
Инструкции
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи

Материалы к статье
Теги
АСЕАН США Джо Байден
Материалы по теме
Подсанкционный ТКБ попросит у США лицензии на работу с банками Азии
Финансы
Китайские эксперты заявили об ущербе для КНР из-за ситуации на Украине
Политика
FT сообщила о переговорах США и Британии по «китайской угрозе» Тайваню
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter