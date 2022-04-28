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Финансы ,  
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Подсанкционный ТКБ попросит у США лицензии на работу с банками Азии

Транскапиталбанк после попадания под санкции США лишился возможности проводить расчеты с банками из Центральной Азии. США уже разрешили ему обслуживать банки Афганистана, и ТКБ хочет просить OFAC о лицензиях для других стран
Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори
Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

Попавший под санкции в апреле Транскапиталбанк планирует обратиться в Министерство финансов США, чтобы получить отдельные лицензии на продолжение работы с банками в странах Центральной Азии, Монголии и в закавказских республиках. Об этом РБК сообщил представитель ТКБ. Для этих кредитных организаций Транскапиталбанк является расчетным банком и обеспечивает проведение трансграничных платежей — после введения санкций эти операции стали недоступны.

США ввели санкции против Транскапиталбанка 20 апреля, но OFAC (санкционное подразделение Минфина) выдало ТКБ лицензию сроком на шесть месяцев, которая позволит ему продолжить работу с банками Афганистана. «В настоящее время Транскапиталбанк готовит обращение в OFAC, чтобы получить такие же отдельные лицензии на продолжение работы с другими странами, для которых мы открывали лоро-счета», — сказал собеседник РБК.

Как пояснила РБК заместитель председателя правления Транскапиталбанка Елена Ширинская, подключить банки Афганистана ТКБ попросил Всемирный банк в 2016 году. «Со временем ТКБ стал основным клиринговым банком для Афганистана. Мы наладили расчеты Афганистана с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем, Вьетнамом, Южной Кореей через прямые корреспондентские отношения с финансовыми институтами этих стран», — подчеркнула она. По словам Ширинской, пока непонятно, как будут проходить платежи в рамках выданной OFAC для Афганистана лицензии. «Раньше все расчеты проходили бесшовно и оперативно, сейчас же на их проведение может потребоваться несколько дней из-за ужесточения комплаенс-процедуры на стороне принимающих банков», — указала зампред банка. РБК направил запрос во Всемирный банк.

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Михаил Задорнов

Какой бизнес вел в Азии ТКБ

Транскапиталбанк, крупнейшими акционерами которого выступают супруги Ольга Грядовая и Леонид Ивановский (17,5 и 9,5% по итогам 2021 года; сейчас информация о владельцах банка скрыта), построил систему расчетов для стран, у которых нет прямых счетов в американских клиринговых банках из-за низкого риск-аппетита последних на небольшие экономики, утверждает представитель ТКБ. Для банков стран ближнего зарубежья он открывал лоро-счета и проводил платежи через свои ностро-счета. Все платежи проходили с использованием SWIFT. Это позволяло банкам-контрагентам ТКБ вести межрегиональную торговлю.

В ТКБ имеют мультивалютные счета все банки Таджикистана, Киргизии, Монголии, 80% банковских систем Узбекистана и закавказских республик, 60% банков Казахстана, сказала Ширинская. По данным банка, оборот платежей по Центрально-Азиатскому региону за 2021 год составил более $2,5 млрд.

По данным Минфина США, ТКБ создал систему расчетов для обхода международных санкций и предлагал свои услуги банкам в странах Азии, в том числе в Китае, и Ближнего Востока. Чтобы избежать обнаружения обхода санкционных ограничений, ТКБ проводил транзакции через собственную платежную систему TKB Business, которая является альтернативой SWIFT, утверждают США. Таким образом он в том числе обрабатывал платежи в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями. ТКБ планировал создать расчетный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу, заявляют американские власти.

Представитель ТКБ сказал РБК, что обвинения Минфина США не соответствуют действительности: «Бизнес-модель по расчетному сервису ТКБ была публичной и никогда не скрывалась от наших зарубежных банков-партнеров и международных рейтинговых агентств. <...> Мы были крайне удивлены, что за создание прозрачной системы расчетов для банков ближнего зарубежья ТКБ оказался в санкционном списке». Он добавил, что ТКБ Business предлагался лоро-банкам лишь как резервный канал связи.

Есть ли у банка шансы на получение лицензий

Уже выданная Транскапиталбанку лицензия (.pdf) разрешает до 20 октября 2022 года проводить любые операции с участием ТКБ и американской финансовой системой, если их конечной целью или страной отправки является Афганистан.

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«Отдельно оговаривается сохранение американскими банками корсчетов для ТКБ в этих целях, но все прочие операции также разрешены. Сложно предположить, о каких других операциях может идти речь, учитывая текущую ситуацию в Афганистане. Думаю, речь по большей части идет о трансграничных переводах в долларах США через SWIFT», — рассуждает глава французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. При этом лицензия запрещает любые другие операции, в том числе оказание корреспондентских услуг со стороны американских финансовых организаций через ТКБ в пользу подсанкционных банков и других банков, ограниченных в доступе к американскому финансовому рынку, а также оказание таких услуг ЦБ, Минфину России и ФНБ.

«То есть даже если операция имеет целью осуществление законного перевода средств в Афганистан или из него, в ней не могут быть задействованы структуры, попавшие под ограничения директив», — говорит Волошин.

Учитывая расширительную мотивировку OFAC о включении ТКБ в санкционный список, вероятность выпуска новой лицензии представляется невысокой, считает управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. По его мнению, именно характер платежей с банками Центральной Азии, Монголии и Закавказья мог стать причиной ввода санкций против банка.

«Выданная лицензия (на работу с Афганистаном. — РБК) генеральная, то есть Минфин США выдал ее по своей инициативе, а не по просьбе ТКБ. Дальнейшие лицензии, напрямую запрашиваемые ТКБ, будут специальными [если будут]. Их получение зависит от того, насколько Минфин США считает целесообразным продолжение деятельности ТКБ в других странах через американскую финансовую систему. Как правило, получить подсанкционному лицу такую лицензию очень сложно», — утверждает Волошин. По его мнению, ТКБ получит лицензию для другой страны только в том случае, если сможет продемонстрировать гуманитарную необходимость проведения финансовых операций по аналогии с Афганистаном.

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Фото:Liu Jie / Global Look Press

Введение санкций в первую очередь ударит по странам Центральной Азии и Афганистана, а не по России, так как нарушились все платежные цепочки, считает представитель ТКБ. «Блокировка трансграничных платежей приведет к сбоям в импорте и экспорте этого региона, что вызовет проблемы в экономике и может привести к гуманитарной катастрофе», — говорит он.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки санкции Транскапиталбанк США
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