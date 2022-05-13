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«РИА Новости» сообщило о британских офицерах на передовой в ВСУ

Британские офицеры до сих пор принимают участие в руководстве украинскими военными на передовой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники российских силовиков в ВСУ.

«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ», — рассказал собеседник издания.

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Как сообщает источник агентства, в Запорожье иностранные офицеры двигались от одного командного пункта до другого с конца апреля до 6 мая.

Кроме того, британские военные «используют все средства разведки НАТО и оперативно реагируют на ее вводные», отметил источник. Он указал, что разведка альянса помогла ВСУ организовать оборону по основным направлениям, с применением батальонный тактических групп на отдельных участках.

В середине апреля российские военные сообщили о том, что на территории Мариуполя к ним в плен попал «английский наемник» Питер Шон. В следственном комитете заявили, что намерены допросить его. Как утверждают следователи, наемник служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. В ведомстве отметили, что это второй англичанин, которого взяли в плен в Мариуполе.

Представитель британского МИДа в интервью телеканалу Sky News в конце апреля сообщил, что один гражданин Великобритании погиб и еще один числится пропавшим без вести на Украине.

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