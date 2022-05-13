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Поклонская сообщила об обращениях россиян из Прибалтики из-за памятников

Полицейское оцепление вокруг памятника воинам Советской Армии
Полицейское оцепление вокруг памятника воинам Советской Армии (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская сообщила о «десятках обращений» от российских граждан, живущих в Прибалтике, которые пожаловались, что они не могут возложить цветы к памятникам предков. Об этом она написала в Telegram.

«На горячую линию Россотрудничества поступают десятки обращений от соотечественников, которые не могут почтить память предков (банально возложить цветы к монументам героям — освободителям европейских городов от фашизма). Почти все обращения из стран Прибалтики», — написала Поклонская.

Она назвала такие действия властей стран Прибалтики манипуляцией жизнями людей и невежеством.

Поклонская отметила, что обратилась к Фонду защиты прав соотечественников за «защитой прав людей, которые были подвергнуты подобным репрессиям со стороны властей стран Прибалтики».

Сейм Латвии разрешил снести памятник советским солдатам в Риге
Политика
Фото:РИА Новости

Ранее полиция Латвии возбудила три уголовных и 20 административных дел против граждан, которые 10 мая пришли к памятнику советским воинам в парке Победы в Риге. Одно из дел завели в отношении мужчины, который пришел к памятнику с российским флагом, пишет агентство LETA. Еще одно возбудили по статье о сопротивлении представителю власти.

9 и 10 мая местные жители дважды устраивали памятные акции возле мемориала и приносили к нему цветы, которые местные власти убирали при помощи трактора. По данным LETA, часть собравшихся у памятника 10 мая (около 500 человек) вели себя шумно: пели песни и выкрикивали лозунги, «прославляющие Россию и Советскую армию».

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