Более 300 населенных пунктов обесточены в Брянской области из-за погоды

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В Брянской области из-за непогоды пропало электричество в 310 населенных пунктах из 27 муниципалитетов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. К 8:00 по местному времени подачу электроэнергии частично восстановили, без света пока остаются 134 населенных пункта.

Накануне, 12 мая, в регионе прошел дождь с грозой и шквалистым ветром с порывами до 27 м/с. Из-за погоды на дома и автомобили упали более 370 деревьев, сейчас их убирают спасатели. В общей сложности повреждения получили 19 машин и 15 кровель.

Из-за ухудшения погодных условий пострадали по меньшей мере три человека, в том числе один ребенок, уточнили в ведомстве.

Экстренные службы региона перевели в режим повышенной готовности. Также спасатели создали оперативный штаб для борьбы с последствиями непогоды.