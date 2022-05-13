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Последствия урагана в Брянской и Курской области. Фоторепортаж

На Брянскую и Курскую области обрушился сильный ураган. По сообщениям МЧС, без света остались порядка 30 районов в областях — около 500 населенных пунктов. Спасатели продолжают ликвидировать разрушения, нанесенные стихией. Как выглядят последствия урагана — в фоторепортаже РБК
Фото:МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

На фото: дорога в городе Жуковка, Брянская область.

На территории работает группировка Главного управления МЧС России по области. В ликвидации последствий непогоды участвуют 23 человека и 7 единиц техники. Спасатели устраняют последствия завалов деревьев и оказывают адресную помощь населению.

Ураган привел к отключению электроснабжения в 310 населенных пунктах области, в настоящее время электроснабжение частично восстановлено

Фото:v_bryanske / VK
Фото: v_bryanske / VK
На фото: последствия урагана в поселке Локоть, Брасовский район, Брянская область
Фото:birdsview / VK
Фото: birdsview / VK
На фото: разрушения в городе Жуковка, Брянская область
Фото:birdsview / VK
Фото: birdsview / VK

На фото: последствия урагана в городе Жуковка, Брянская область.

Для ликвидации последствий стихии привлечены более 1000 человек и более 380 единиц техники, заявили в МЧС области

Фото:fok32 / VK
Фото: fok32 / VK

На фото: дороги после урагана в городе Фокино, Брянская область.

По сообщению МЧС, на территории области упало более 370 деревьев, повреждены порядка 19 автомобилей. Для уборки привлекаются пожарно-спасательные подразделения, дорожные службы и службы ЖКХ

На фото: спасатели устраняют последствия стихии, город Новозыбков, Брянская область

Фото:gubernator46 / VK
Фото: gubernator46 / VK

На фото: разрушения после урагана в Курской области.

В области повалены опоры линий электропередачи и деревья, аварийные бригады в первую очередь устраняют завалы на транспортных магистралях, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Без электричества осталось 243 населенных пункта. По состоянию на 6:00 электроснабжение восстановлено в 137. В результате падения деревьев были нарушены подводящие газопроводы в Фатежском и Поныровском районе у 187 домов», — заявил губернатор

Фото:Первый по Курску / VK
Фото: Первый по Курску / VK
На фото: обрушенные деревья в Курсе, Курская область
Фото:oku_pps / VK
Фото: oku_pps / VK
На фото: разрушенный дом в городе Железногорск, Курская область
Фото:stogkursk / VK
Фото: stogkursk / VK

На фото: завалы деревьев в Курске, Курская область.

«В городе из-за повреждения кровли и кабеля на трансформаторной подстанции без электричества осталось 40 многоквартирных домов», — заявил губернатор области

Фото:МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

На фото: спасатели работают над устранением завалов, Брянская область.

По данным Гидрометцентра, в Курской и Брянской областях действует «желтый» уровень погодной опасности. До 21:00 мск 13 мая в регионах сохраняется возможность порывов ветра до 15–20 м/с

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