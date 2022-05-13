Последствия урагана в Брянской и Курской области. Фоторепортаж
На фото: дорога в городе Жуковка, Брянская область.
На территории работает группировка Главного управления МЧС России по области. В ликвидации последствий непогоды участвуют 23 человека и 7 единиц техники. Спасатели устраняют последствия завалов деревьев и оказывают адресную помощь населению.
Ураган привел к отключению электроснабжения в 310 населенных пунктах области, в настоящее время электроснабжение частично восстановлено
На фото: последствия урагана в городе Жуковка, Брянская область.
Для ликвидации последствий стихии привлечены более 1000 человек и более 380 единиц техники, заявили в МЧС области
На фото: дороги после урагана в городе Фокино, Брянская область.
По сообщению МЧС, на территории области упало более 370 деревьев, повреждены порядка 19 автомобилей. Для уборки привлекаются пожарно-спасательные подразделения, дорожные службы и службы ЖКХ
На фото: спасатели устраняют последствия стихии, город Новозыбков, Брянская область
На фото: разрушения после урагана в Курской области.
В области повалены опоры линий электропередачи и деревья, аварийные бригады в первую очередь устраняют завалы на транспортных магистралях, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Без электричества осталось 243 населенных пункта. По состоянию на 6:00 электроснабжение восстановлено в 137. В результате падения деревьев были нарушены подводящие газопроводы в Фатежском и Поныровском районе у 187 домов», — заявил губернатор
На фото: завалы деревьев в Курске, Курская область.
«В городе из-за повреждения кровли и кабеля на трансформаторной подстанции без электричества осталось 40 многоквартирных домов», — заявил губернатор области