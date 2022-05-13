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В красноярском Уяре власти запретили продажу алкоголя из-за пожаров Общество, 07:23
Общество ,  
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В красноярском Уяре власти запретили продажу алкоголя из-за пожаров

В городе Уяре, который пострадал 7 мая от масштабных пожаров в Красноярском крае, запретили продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Начальником МО МВД России «Уярский» Сергеем Гостюхиным в адрес главы Уярского района было направлено предложение об ограничительных мерах по продаже алкоголя с целью недопущения совершения противоправных деяний в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе.

В Красноярском крае задержали трех человек по делу о пожарах
Общество
Фото:Алена Ковригина / ТАСС

Глава района предложение поддержал, на территории города ввели временный запрет на продажу алкоголя. «Кроме Уярского района подобное предложение полицейскими направлено еще в ряде районов, оно будет поддержано по мере необходимости», — добавили в ведомстве.

Власти Красноярского края 7 мая объявили режим ЧС из-за стремительного распространения пожаров в регионе в связи с ураганным ветром. Погодные условия сохранялись в течение 12 часов и вызвали 273 пожара в 18 муниципальных образованиях региона. В результате этого погибли восемь человек. По факту гибели людей при пожарах Следственный комитет возбудил уголовное дело.

11 мая местные следователи сообщили о задержании троих человек по делу о пожарах. Среди задержанных — мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» (он находится под домашним арестом), начальник Рыбинского РЭС, а также начальник района электрических сетей. Возбуждено несколько уголовных дел: по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1 и 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).

В СК причинами пожара назвали короткое замыкание линий электропередачи, а также пал сухой травы.

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