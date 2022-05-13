Первого президента Украины Кравчука похоронят 17 мая в Киеве

Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука пройдут 17 мая на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщили издания «Страна.ua» и «Украинская правда».

По словам близкого к семье погибшего источника «Страна.ua», тело политика доставят из Мюнхена. Прощание состоится в конгресс-центре «Украинский дом».

Политик умер 10 мая на 89-м году жизни. В конце июня 2021 года он перенес операцию на сердце. В сентябре его перевезли в Германию для реабилитации.

Президент Украины Владимир Зелнский назвал Кравчука «тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы».

Леонид Кравчук был первым президентом Украины с 1991 по 1994 год. От имени Украины в декабре 1991 года вместе с президентом России Борисом Ельциным и главой Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.