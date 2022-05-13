Аналитики назвали города, где раньше всего заказывают доставку продуктов

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Чаще всего доставку продуктов на ранее утро оформляют жители Нижнего Новгорода, следует из результатов исследования сервиса доставки товаров на дом «Самокат» (есть у РБК).

Исследование проводили в 18 крупных городах России

Получать заказы в период до 11 утра предпочитает каждый пятый житель Нижнего Новгорода (18,6%), подсчитали аналитики сервиса. Чаще других утренние заказы делают жители Барнаула — оформлять доставку на ранее утро предпочитают 17,7% жителей города. В пятерку по частоте ранних заказов также вошли Самара (17,6%), Тюмень и Краснодар (17,4% и 17,3% соответственно).

Среди городов, чьи жители предпочитают делать заказы поздним вечером оказались Пермь (16,5%), Уфа (16,3%) и Саратов (16,1%). Получать продукты после 21:00 привыкли 15,6% жителей Санкт-Петербурга и 15,5% пользователей сервиса из Челябинска.

Чаще других продуктов к завтраку Россияне заказывают бананы, рисовую кашу и сырники, а также блинчики со сгущенкой. Самыми популярными продуктами по вечерам оказались вода, молоко и хлеб, а ночью — напитки, снеки, сладости и мороженое.

В августе прошлого года сервис доставки продуктов и других товаров из магазинов «Сбермаркет» провел опрос и выяснил, что чаще всего россияне покупают фрукты, овощи, молоко и крупы.