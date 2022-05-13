Аналитики назвали города, где раньше всего заказывают доставку продуктов
Чаще всего доставку продуктов на ранее утро оформляют жители Нижнего Новгорода, следует из результатов исследования сервиса доставки товаров на дом «Самокат» (есть у РБК).
Исследование проводили в 18 крупных городах России
Получать заказы в период до 11 утра предпочитает каждый пятый житель Нижнего Новгорода (18,6%), подсчитали аналитики сервиса. Чаще других утренние заказы делают жители Барнаула — оформлять доставку на ранее утро предпочитают 17,7% жителей города. В пятерку по частоте ранних заказов также вошли Самара (17,6%), Тюмень и Краснодар (17,4% и 17,3% соответственно).
Среди городов, чьи жители предпочитают делать заказы поздним вечером оказались Пермь (16,5%), Уфа (16,3%) и Саратов (16,1%). Получать продукты после 21:00 привыкли 15,6% жителей Санкт-Петербурга и 15,5% пользователей сервиса из Челябинска.
Чаще других продуктов к завтраку Россияне заказывают бананы, рисовую кашу и сырники, а также блинчики со сгущенкой. Самыми популярными продуктами по вечерам оказались вода, молоко и хлеб, а ночью — напитки, снеки, сладости и мороженое.
В августе прошлого года сервис доставки продуктов и других товаров из магазинов «Сбермаркет» провел опрос и выяснил, что чаще всего россияне покупают фрукты, овощи, молоко и крупы.