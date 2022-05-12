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Дело Навального ,  
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Верховный суд не стал рассматривать кассацию Навального по делу о клевете

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Верховный суд отказался рассматривать жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.

«Было отказано в передаче кассационной жалобы», — заявили в пресс-службе.

Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил РБК, что на данный момент не обладает такой информацией.

Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана вынес мировой судья участка N321 Бабушкинского района Москвы 20 февраля прошлого года. Оппозиционера оштрафовали на 850 тыс. руб. В декабре «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда сообщил, что Навальный выплатил всю сумму.

Верховный суд отказался рассмотреть кассацию Навального по делу «Ив Роше»
Политика
Алексей Навальный

Дело СК возбудил в 2020 году после поста Навального с роликом RT в поддержку поправок к Конституции, в котором в том числе участвовал Артеменко. Оппозиционер назвал снявшихся в ролике людей «командой продажных холуев», «людьми без совести» и «предателями», не упомянув конкретных имен.

В апреле 2021 года Бабушкинский суд отклонил апелляцию оппозиционера на приговор по делу о клевете. В январе этого года законным приговор признал Второй кассационный суд общей юрисдикции.

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В конце марта Верховный суд также отказал Навальному в рассмотрении кассационной жалобы на решение о замене ему условного срока реальным по делу «Ив Роше». Симоновский суд Москвы в феврале 2021 года по ходатайству ФСИН заменил условный срок заключением в колонии на 2 года и 8 месяцев.

В марте суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн за мошенничество и неуважение к суду. Адвокат Навального Ольга Михайлова пояснила, что девятилетний срок лишения свободы включает срок заключения, предусмотренный приговором по делу «Ив Роше».

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Теги
Алексей Навальный приговор Верховный суд клевета ветеран
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