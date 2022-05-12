Уральский чиновник объяснил просьбу убрать портрет Сталина на акции 9 мая

Руководитель аппарата администрации Каменск-Уральского Алексей Ялунин потребовал убрать портрет Иосифа Сталина на шествии «Бессмертный полк», так как участники акции могут нести только фотографии родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

На видео в Telegram-канале издания показано, как представители КПРФ идут в колонне вместе с другими участниками акции и несут черно-белый портрет Сталина, после чего к ним подходит Ялунин и просит убрать изображение, ссылаясь на «указ общественного движения». В ответ другие участники, шедшие в колонне, объяснили, что участники ВОВ «за Родину, за Сталина шли воевать».

«Я просил тех, кто его нес, проверить правила акции и пытался им сказать, что это лицо — государственный деятель, а правила акции говорят, что их не должно быть», — объяснил руководитель аппарата мэрии. Он подчеркнул, что его требование убрать портрет связано не с тем, что это Сталин, а с тем, что это государственный деятель.

«Правила акции не предусматривают государственных или политических деятелей. Только родственники — те, кто прошел войну или был в тылу», — подытожил Ялунин.

Акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2012 года. Участники шествия в День Победы выходят с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2019 году в акции приняли участие 10 млн россиян, в 2020 и 2021 годах акция прошла в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. В этом году, по данным МВД, в шествии участвовали более 12 млн россиян.