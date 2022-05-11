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На YouTube появится автоперевод с украинского

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Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

На YouTube в следующем месяце появится автоперевод для видео на украинском языке, сообщил генеральный директор Google Inc. и ее материнской компании Alphabet Сундар Пичаи на конференции для разработчиков компании. Стенограмма его выступления опубликована в блоге Google.

По словам Пичаи, это нововведение является частью более масштабных усилий Google по расширению доступа к точной информации о боевых действиях на Украине. Помимо этого, теперь автоперевод с 16 языков на YouTube доступен на мобильных устройствах.

Пока на видеоплатформе подписи с автопереводом доступны для контента на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, японском, корейском, португальском, русском, турецком, голландском, индонезийском и вьетнамском языках.

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Фото:Александр Вильф / РИА Новости

Роскомнадзор называл Youtube «одной из ключевых площадок, участвующих в информационной войне против России». В конце марта ведомство пригрозило Google двумя административными протоколами по ст. 13.41 КоАП из-за отказа видеплатформы удалить материалы о военной операции России на Украине по требованию Генеральной прокуратуры. Компании грозит штраф до 8 млн руб., а в случае повторного нарушения размер взыскания может вырасти до 20% годовой выручки.

По мнению Роскомнадзора, видеохостинг «откровенно способствует распространению лживого контента, содержащего недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации», а также призывы к насилию в отношении российских военных и материалы экстремистских организаций, в том числе «Правого сектора» и полка «Азов» (оба признаны в России экстремистскими и запрещены).

В конце февраля Google запретил российским государственным СМИ размещать рекламу на своих платформах, затем заблокировал каналы RT и Sputnik в Европе. В марте YouTube заблокировал 54 канала российских СМИ, в том числе РБК, «РИА Новости», «Россия 24» и «Первый канал». До этого был заблокирован телеканал «Спас». В середине апреля YouTube заблокировал каналы региональных филиалов ВГТРК без объяснения причин.

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Роскомнадзор требовал YouTube прекратить блокировки российских СМИ и ресурсов и восстановить доступ к уже заблокированные каналам.

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