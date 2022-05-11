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Чесаков покинул совет директоров Тинькофф Банка

Тинькофф Банк TCS $33,12 -9,01% Купить
Георгий Чесаков
Георгий Чесаков (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Георгий Чесаков ушел с поста главы совета директоров Тинькофф Банка, сообщает пресс-служба материнской компании банка TCS Group.

«Георгий Чесаков выходит из состава совета директоров Тинькофф Банка и «Тинькофф Страхования». В соответствии с озвученными ранее планами он сосредоточил внимание на международном развитии и планирует покинуть страну», — говорится в сообщении.

В конце марта совет директоров TCS Group покинули Оливер Хьюз, Павел Федоров и Мария Гордон. В Тинькофф Банке пояснили РБК, что речь идет не о руководстве банка, а о руководителях холдинговой структуры на Кипре.

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Хьюз и Федоров вышли из совета директоров головной компании на Кипре. Они переехали из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и планируют до конца этого года запустить финтех-проект Kinetic Finance для операций на рынках Азии. По словам представителя группы, проект может выйти и на другие рынки. Федоров в апреле рассказал Bloomberg, что ушедшие менеджеры заняты переговорами с венчурными компаниями и суверенными фондами, чтобы завершить раунд инвестиций к июню.

В апреле, после ввода Великобританией санкций в отношении основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова и после его выступления против российской военной операции на Украине, стало известно о его намерении продать долю в TCS Group. Сделка состоялась 28 апреля: «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% акций TCS Group, принадлежащих семье Тинькова.

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