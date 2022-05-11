Лавров упрекнул главу ООН за упущенный шанс добиться мира на Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться мирного решения ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.

«К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования», — сказал министр.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 9 мая призвал Москву и Киев к дипломатическому урегулированию конфликта. «Нужен диалог, чтобы обсудить договоренности в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Я призываю региональных партнеров поддержать этот процесс в интересах стабильности», — сказал Гутерриш.

11 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что контакты между российскими и украинскими переговорщиками продолжаются.