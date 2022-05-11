Захарова сообщила о ходе контактов Москвы и Киева

Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Контакты между Россией и Украиной в сфере переговоров осуществляются, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Контакты [между Россией и Украиной] осуществляются», — сказала она.

Захарова также отреагировала на заявление США о том, что Вашингтон не видит «жизнеспособного переговорного пути» для урегулирования украинского конфликта. «Я думаю, многие заявления делаются в том числе под влиянием не грядущей, а уже происходящей смены действующего состава администрации США. <...> Не стоит удивляться тому, что заявления делаются обрывочные, противоречащие друг другу», — предположила дипломат.

Российская и украинская делегации с конца февраля провели несколько раундов мирных переговоров — как очных, так и в дистанционном формате. Наибольший прогресс был достигнут во время встречи в Стамбуле 29 марта, после которой Россия отвела силы с киевского и черниговского направлений.

26 апреля президент Владимир Путин заявил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась после переговоров в Стамбуле. «Они (украинская делегация. — РБК) отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросы гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — отметил Путин.

О том, что переговоры с Украиной не развиваются и находятся в стагнации, 6 мая сообщил замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.