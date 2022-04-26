Посольство увидело «объективную» позицию по Украине в американских СМИ

Некоторые американские средства массовой информации (СМИ) начали «доносить более или менее объективную точку зрения» по событиям на Украине. Об этом заявило российское посольство в США в своем Telegram-канале.

«Обратили внимание, что некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине», — заявили в посольстве.

В пример посольство привело то, что американские СМИ показывают «без купюр заявления с брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова от 23 апреля о подготовке США и НАТО провокаций с использованием ОМУ» с последующим обвинением России. Такой подход в посольстве назвали маленьким, но прогрессом.

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