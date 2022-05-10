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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом заявил о вере в дипломатическое решение конфликта на Украине

При этом, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Россия должна стремиться к участию в дипломатическом процессе, открытости к которому в Вашингтоне пока не видят

США верят, что конфликт России и Украины решится дипломатическим путем, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Трансляция шла на YouTube.

«Мы верим, что это разрешится через дипломатический процесс, дипломатическое решение», — сказала она.

При этом Псаки отметила, что США не видят открытости России к вовлечению в обсуждение. «Россия должна иметь желание участвовать в дипломатическом процессе», — подчеркнула представитель Белого дома.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ранее 10 мая глава национальной разведки страны Эврил Хейнс сообщила, что США не видят перспектив для успешных переговоров по урегулированию ситуации на Украине в ближайшее время. По ее словам, Москва и Киев считают, что могут продолжить добиваться военных успехов. Она также предположила, что в течение нескольких месяцев на Украине может произойти «движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Действия российских властей осудила Генеральная ассамблея ООН, потребовав прекратить огонь и вывести войска. Президент США Джо Байден назвал действия России на Украине геноцидом. В Кремле с ним не согласились и сочли его слова неприемлемыми.

Москва и Киев начали переговорный процесс уже 28 февраля, однако вплоть до 29 марта делегациям не удавалось выработать конкретные требования. Результат появился на последних очных переговорах в Стамбуле. Тогда Украина предложила новую схему гарантий безопасности, которую должны будут обеспечить страны из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН в обмен на нейтральный статус Украины. Россия пообещала сократить военную активность на черниговском и киевском направлениях.

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Кремль на переговорах также требует, чтобы Киев признал ДНР и ЛНР независимыми, а Крым — российским и вернул русскому статус государственного языка. Территориальные вопросы являются самыми сложными для сторон.

В середине марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США «держат за руку» украинскую делегацию и не дают ей согласиться с требованиями России. В конце апреля Пентагон отверг идею о том, что США навязывают Украине тактику переговоров и предлагают какие-либо подходы.

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Теги
Жанна Антохина
Военная операция на Украине Джен Псаки Белый дом
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