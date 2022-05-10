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Посол ЛНР счел необходимым взятие под контроль всех территорий республики

В первую очередь военные Луганской народной республики должны взять под контроль те территории, которые относятся к ней по Конституции республики, заявил в интервью «РИА Новости» посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики», — сказал он.

Согласно Конституции ЛНР о границе, она проходит с Украиной — по административной границе бывшей Луганской области Украины с Харьковской областью Украины; с Донецкой народной республикой — по административной границе бывших Луганской и Донецкой областей Украины; с Россией — по линии бывшей государственной границы Украины с Российской Федерацией в пределах административной границы бывшей Луганской области Украины.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Главы республик Донбасса назначили послов в России 6 мая. Донецкую народную республику в Москве представляет Ольга Макеева, занимавшая пост зампредседателя Народного совета ДНР второго созыва. Мирошник в 2005–2006 годах был пресс-секретарем Виктора Януковича, который в то время был премьер-министром Украины. С октября 2006-го по апрель 2010 года, а затем с октября 2011-го по апрель 2014 года он возглавлял украинский Государственный комитет телевидения и радиовещания.

21 февраля Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. На следующий день президент Владимир Путин пояснил, что Москва сделала это в границах Донецкой и Луганской областей, прописанных в их Конституциях. В тот же день в российском МИДе заявили об установлении дипломатических отношений с Донецкой и Луганской народными республиками.

24 февраля Путин объявил о начале военной операцию на Украине, целью которой он называл «защиту людей на Донбассе», а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны.

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В конце апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев назвал установление полного контроля над Донбассом и югом Украины целями второго этапа военной операции.

4 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль на территориями этих республик.
 


 

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