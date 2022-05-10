Посол ЛНР счел необходимым взятие под контроль всех территорий республики
В первую очередь военные Луганской народной республики должны взять под контроль те территории, которые относятся к ней по Конституции республики, заявил в интервью «РИА Новости» посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики», — сказал он.
Согласно Конституции ЛНР о границе, она проходит с Украиной — по административной границе бывшей Луганской области Украины с Харьковской областью Украины; с Донецкой народной республикой — по административной границе бывших Луганской и Донецкой областей Украины; с Россией — по линии бывшей государственной границы Украины с Российской Федерацией в пределах административной границы бывшей Луганской области Украины.
Главы республик Донбасса назначили послов в России 6 мая. Донецкую народную республику в Москве представляет Ольга Макеева, занимавшая пост зампредседателя Народного совета ДНР второго созыва. Мирошник в 2005–2006 годах был пресс-секретарем Виктора Януковича, который в то время был премьер-министром Украины. С октября 2006-го по апрель 2010 года, а затем с октября 2011-го по апрель 2014 года он возглавлял украинский Государственный комитет телевидения и радиовещания.
21 февраля Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. На следующий день президент Владимир Путин пояснил, что Москва сделала это в границах Донецкой и Луганской областей, прописанных в их Конституциях. В тот же день в российском МИДе заявили об установлении дипломатических отношений с Донецкой и Луганской народными республиками.
24 февраля Путин объявил о начале военной операцию на Украине, целью которой он называл «защиту людей на Донбассе», а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны.
В конце апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев назвал установление полного контроля над Донбассом и югом Украины целями второго этапа военной операции.
4 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль на территориями этих республик.