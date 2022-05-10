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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре допустили возвращение «Дельта»-штамма COVID в Россию

Дельта-штамм COVID-19 может вернуться в Россию, так как иммунитет к нему постепенно ослабевает. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов в разговоре с ТАСС.

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, «дельта» тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем», — сказал специалист.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Эксперт пояснил, что в мире усиливается я иммунитет к «омикрону» и его семейству, в то время как «дельта» или ее потомок может вернуться, так как против таких штаммов иммунитет у населения ослабевает.

Cогласно данным Роспотребнадзора, в период с 19 апреля по 4 мая доля дельта-штамма в России выросла с 0,5 до 2%.

5 мая Хафизов говорил, что в России до 90% выросла доля распространения штамма коронавируса «стелс-омикрон». Тогда он отмечал, что в то же время варианты «омикрона» BA.4 и BA.5, которые обнаруживают в ЮАР, европейских странах и США, также вызывают беспокойство. 

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков 8 мая сообщил, что в крупных российских городах наблюдается первый всплеск заболеваемости коронавирусом, который, по его прогнозам, продолжится в мае и июне.

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При этом, считает эксперт, россияне могут не заметить эту новую волну COVID-19 из-за небольшого охвата ПЦР-тестированием. Но осенью возможен более масштабный всплеск.

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