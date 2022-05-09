Володин заявил о признании G7 успехов России в спецоперации

Страны G7, которые заявили, что не допустят победы России в спецоперации на Украине, тем самым признали успехи Москвы в ней, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram.

«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление», — указал Володин.

По его словам, эти государства выступают против основных целей спецоперации: «демилитаризации», «денацификации», установления нейтрального статуса Украины, а также «права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение». По мнению Володина, из-за этого Североатлантический альянс не принял российские «инициативы по вопросам безопасности», которые стороны обсуждали зимой этого года.

«Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», — уверен Володин.

8 мая страны «Большой семерки» выступили с заявлением, посвященным окончанию Второй мировой войны. В нем они выразили намерение обеспечить Украине процветающее будущее и решимость не допустить победы России на Украине.



«Президент Путин не должен выиграть свою войну против Украины. Мы обязаны сделать это ради памяти всех тех, кто боролся за свободу во время Второй мировой войны, продолжать бороться за нее сегодня, ради народа Украины, Европы и мирового сообщества», — говорилось в документе.