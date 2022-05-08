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Кулеба и Блинкен обсудили экспорт продуктов с Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили разблокировку экспорта продовольствия с Украины и обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

«Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — сообщил он.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Украина — один из мировых лидеров по экспорту зерна. Согласно отчету Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, на долю украинских поставщиков в текущем сезоне 2021–2022 годов приходится примерно 10% мирового экспорта пшеницы и 14% экспорта кукурузы.

2 мая директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик заявил в интервью Немецкому агентству печати (DPA), что в украинских портах застряли около 4,5 т зерна. Он призвал переправить эти запасы людям, живущим на Украине и за ее пределами, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

В конце марта президенты Франции и США обвинили Россию в срыве посевной кампании. Главы государств заявили, что отдельные страны уже тогда начали сталкиваться с проблемами при импорте зерновых культур, и предупредили о беспрецедентном по масштабам продовольственном кризисе.

В ответ посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон передергивает факты, говоря, что Москва провоцирует глобальный продовольственный кризис. Он назвал обвинения США «крайне деструктивными» и подчеркнул, что Россия (один из крупнейших поставщиков зерновых, на ее долю приходится 16% мирового экспорта пшеницы) не может экспортировать продовольствие должным образом из-за санкций.

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