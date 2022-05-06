Антонов обвинил США в передергивании фактов о продовольственном кризисе

Посол России в США назвал обвинения Москвы в провоцировании продовольственного кризиса в мире «крайне деструктивными» и напомнил о санкциях

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США передергивают факты, обвиняя Россию в провоцировании глобального продовольственного кризиса, заявил посол России в США Анатолий Антонов; его слова приводит посольство в Telegram.

«[Американцы] отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников», — сказал Антонов в ответ на просьбу прокомментировать заявления Госдепартамента, что российская военная операция на Украине способствует обострению продовольственного кризиса.

Дипломат назвал подобные нападки на Россию «крайне деструктивными». Он напомнил о санкциях против Москвы, в первую очередь об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и об ограничениях в отношении транспортного сектора, которые «напрямую сказались» на возможности государства экспортировать товары.

Глава российской дипмиссии отметил, что страна, «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства», продолжит поставки сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей.

«Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», — заключил Антонов.

Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что проблема отсутствия продовольственной безопасности усугубляется действиями России на Украине.

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В конце марта президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о риске возникновения в мире «беспрецедентного» продовольственного кризиса из-за событий на Украине. Его американский коллега Джо Байден с этим согласился.

Россия и Украина — одни из крупнейших мировых поставщиков пшеницы, следует из отчета американской зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза. В начавшемся в июле сезоне 2021–2022 годов на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%. Евросоюз лидирует: он поставляет 18% пшеницы, США экспортируют 11%.

При этом Украина занимает первое место по экспорту кукурузы в мире: на нее приходится 14% (на Россию — 2%).

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик сообщил, что почти 4,5 млн т зерна застряло в украинских портах. Он призвал не использовать голод в качестве оружия ни в политическом, ни в экономическом отношении.