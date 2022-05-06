Антонов обвинил США в передергивании фактов о продовольственном кризисе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 70,07 (-2,72) Инвестиции, 05 мая, 21:29
Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 66,24 (-3,18) Инвестиции, 05 мая, 21:29
Суд арестовал счета российской структуры Dell почти на ₽780 млн Технологии и медиа, 09:23
Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Pro, 09:12
Топ-менеджер решил сменить работу в кризис. Хорошая ли это идея Pro, 09:05
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Pro, 09:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:51
Астронавты NASA вернулись на корабле SpaceX с полугодовой миссии на МКС Технологии и медиа, 08:49
Володин предложил странам выйти из ЕС, чтобы сохранить суверенитет Политика, 08:42
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 08:40
Россияне рассказали, как часто ходят в походы Общество, 08:30
Пентагон не подтвердил передачу Киеву данных о крейсере «Москва» Политика, 08:16
Эспер написал об идее Трампа нанести удар по нарколабораториям в Мексике Политика, 08:12
Антонов обвинил США в передергивании фактов о продовольственном кризисе Политика, 08:03
Министр ЕЭК заявил об изменении подхода к продовольственной безопасности Бизнес, 08:00
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 07:45
Война санкций ,  
0 

Антонов обвинил США в передергивании фактов о продовольственном кризисе

Посол России в США назвал обвинения Москвы в провоцировании продовольственного кризиса в мире «крайне деструктивными» и напомнил о санкциях
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

США передергивают факты, обвиняя Россию в провоцировании глобального продовольственного кризиса, заявил посол России в США Анатолий Антонов; его слова приводит посольство в Telegram.

«[Американцы] отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников», — сказал Антонов в ответ на просьбу прокомментировать заявления Госдепартамента, что российская военная операция на Украине способствует обострению продовольственного кризиса.

Дипломат назвал подобные нападки на Россию «крайне деструктивными». Он напомнил о санкциях против Москвы, в первую очередь об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и об ограничениях в отношении транспортного сектора, которые «напрямую сказались» на возможности государства экспортировать товары.

Глава российской дипмиссии отметил, что страна, «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства», продолжит поставки сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей.

«Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», — заключил Антонов.

Путин призвал «рачительнее» относиться к экспорту продовольствия
Политика

Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что проблема отсутствия продовольственной безопасности усугубляется действиями России на Украине.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: John Locher / AP $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию
Статьи
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Фото: Hadi Mizban / AP Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов
Статьи
Pro
Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг
Статьи
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Pexels Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности
Кейсы
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов
Статьи

В конце марта президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о риске возникновения в мире «беспрецедентного» продовольственного кризиса из-за событий на Украине. Его американский коллега Джо Байден с этим согласился.

Россия и Украина — одни из крупнейших мировых поставщиков пшеницы, следует из отчета американской зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза. В начавшемся в июле сезоне 2021–2022 годов на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%. Евросоюз лидирует: он поставляет 18% пшеницы, США экспортируют 11%.

При этом Украина занимает первое место по экспорту кукурузы в мире: на нее приходится 14% (на Россию — 2%).

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик сообщил, что почти 4,5 млн т зерна застряло в украинских портах. Он призвал не использовать голод в качестве оружия ни в политическом, ни в экономическом отношении.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Анатолий Антонов посол России в США продовольствие кризис
Материалы по теме
Байден обсудил с президентом ЮАР продовольственный кризис в Африке
Политика
Посол в США отверг обвинения в адрес России о продовольственном кризисе
Политика
В ООН заявили о развале цепочки поставок продовольствия на Украину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter