Главы Минприроды и МЧС вылетели в Красноярский край из-за пожаров

Фото: МЧС России

В Красноярский край, где из-за пожаров ввели режим ЧС, вылетели глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян, чтобы оценить обстановку, говорится в поступившем в РБК сообщении Минприроды. После этого они отправятся в Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области.

Два чиновника должны на месте оценить обстановку и «подключить федеральные резервы в помощь региональным властям», говорится в сообщении.

Помимо них в Курганской области находится глава Рослесхоза Иван Советников, в Омской — замминистра природы Сергей Аноприенко.

Опасная обстановка на юге Красноярского края, севере Хакасии и северо-западе Иркутской области сохранится до 11 мая, прогнозируют в министерстве.

По данным на 7 мая, в Красноярском крае площадь пожаров достигла 626 га, огонь охватил территории семи районов и округов. В тушениях были задействованы 180 человек и 19 единиц техники.

По данным краевой администрации, в пожарах пострадали 19 человек, в больницу попали 14 жителей региона.