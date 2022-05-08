Самолет Москва-Бухара вернулся во Внуково из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании «Азимут» рейса А49063, летевший из Москвы в узбекский город Бухара, вернулся в аэропорт Внуково по технической причине, сообщил представитель авиалиний, передает «РИА Новости».

В самолете сработал датчик неуборки стойки шасси, рассказал ТАСС источник в авиационных службах. Он почти два часа вырабатывал топливо в зоне ожидания, не смог совершить посадку с первой попытки и ушел на второй круг.

По данным сервиса Flightradar, самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел в 20:00 мск и сел в 22:21. В общей сложности он преодолел дистанцию в 2 665 км, в том числе долетел до Серпухова и Обнинска.

На борту самолета было 100 пассажиров. Им предоставят горячее питание. В Бухару пассажиров доставит резервный борт авиакомпании.

Накануне самолет, который летел из Баку в Минск, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч в 7:15 (6:15 мск) из-за плохого самочувствия пассажира 1958 года рождения с неизлечимым заболеванием. В 7:23 (6:23 мск) мужчина скончался. Центральное следственное управление на транспорте начало проверку.