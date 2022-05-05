СК начал проверку после смерти пассажира экстренно севшего в Самаре рейса

Фото: psut.sledcom.ru

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку после смерти пассажира на борту самолета, экстренно севшего в Самаре, сообщается на сайте управления.

Самолет, следовавший по маршруту Баку — Минск, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч в 7:15 (6:15 мск) «по причине плохого самочувствия пассажира 1958 года рождения, болеющего неизлечимым заболеванием», говорится в сообщении ведомства. В 7:23 (6:23 мск) мужчина скончался.

В ноябре прошлого года один из пассажиров, летевших из Египта в Самару, совершил самоубийство. Он ушел в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Там пассажира нашли без сознания «с признаками суицида», и экипаж принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире. На рейсе летели медики, они проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета, но спасти пассажира не удалось.