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Общество ,  
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Число жертв взрыва в отеле в Гаване выросло до 32 человек

Фото: Ramon Espinosa / AP
Фото: Ramon Espinosa / AP

Число погибших при взрыве газа в гаванском отеле Saratoga выросло до 32, еще 19 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила представитель регионального Красного Креста Глория Боннин, передает издание Prensa Latina.

«Глава провинциального Фронта восстановления семейных связей Красного Креста Глория Боннин сообщила, что, согласно подготовленному на данный момент списку 19 человек пропали без вести и 32 умерли», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 64 пострадавших. 

Здание отеля в столице Кубы частично обрушилось в результате взрыва
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Взрыв в столице Кубы произошел 6 мая примерно в 10:50 по местному времени (17:50 мск). По данным 14ymedio, кроме частичного обрушения отеля Saratoga, серьезный ущерб получил расположенный рядом жилой дом, а в школе неподалеку выбиты двери и окна. В здании гостиницы разрушены несколько этажей.

На место происшествия прибыли президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер-министр Мануэль Марреро Крус и председатель парламента Эстебан Ласо. Как сообщила канцелярия главы государства, предварительная причина взрыва — утечка газа.

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Теги
Куба Красный Крест взрыв газа погибшие Гавана
Материалы по теме
Число погибших при взрыве в Гаване возросло до 22
Общество
Здание отеля в столице Кубы частично обрушилось в результате взрыва
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