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Общество ,  
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Здание отеля в столице Кубы частично обрушилось в результате взрыва

Разрушения также зафиксированы в нескольких зданиях по соседству. Погибли по меньшей мере четыре человека, предварительная причина взрыва — утечка газа. Отель находится напротив здания парламента Кубы

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Взрыв произошел в центре Гаваны, в результате были частично разрушены отель Saratoga и прилегающие к нему здания, сообщает El Toque. Гостиница расположена через дорогу от здания кубинского парламента.

На место происшествия прибыли пожарные, передает Telesur. Позднее туда приехали президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер-министр Мануэль Марреро Крус и председатель парламента Эстебан Ласо. Как сообщила канцелярия главы государства, предварительная причина взрыва — утечка газа, погибли по меньшей мере четыре человека.

По данным 14ymedio, взрыв произошел примерно в 10:50 по местному времени (17:50 мск). По данным издания, серьезно поврежден расположенный рядом с отелем жилой дом, а в школе неподалеку выбиты двери и окна. В здании гостиницы разрушены несколько этажей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Несколько жителей района, где произошел взрыв, сообщили о проблемах с интернетом, пишет портал.

Saratoga — пятизвездочный отель в историческом центре столицы Кубы, на перекрестке бульвара Прадо и улицы Драгонес. В гостинице 96 номеров. Здание было построено во второй половине XIX века, в 1933 году его перенесли на место, где оно находится и сейчас, и стали использовать как отель. В 1960-х годах, после революции, помещение национализировали, и оно превратилось в многоквартирный дом. Затем здание перестали использовать из-за плохого состояния. Современный отель построен на фундаменте старого, он открылся в 2005 году.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Куба Гавана взрыв отель
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