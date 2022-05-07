Число погибших при взрыве в Гаване возросло до 18

В результате взрыва в центре Гаваны, при котором обрушилось здание отеля Saratoga напротив кубинского парламента, погибли 18 человек, из них один несовершеннолетний, еще 64 госпитализированы, 14 из них — дети, сообщает правительство Кубы в Twitter.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщал в Twitter о девяти погибших и сорока пострадавших. По его информации, взрыв произошел в результате взрыва газового баллона.

Взрыв в столице Кубы произошел 6 мая примерно в 10:50 по местному времени (17:50 мск). По данным 14ymedio, кроме частичного обрушения отеля Saratoga, серьезный ущерб получил расположенный рядом жилой дом, а в школе неподалеку выбиты двери и окна. В здании гостиницы разрушены несколько этажей.

Несколько жителей района, где произошел взрыв, сообщили о проблемах с интернетом, пишет портал. В результате происшествия также пострадал театр Марти, построенный в 1884 году и восстановленный в 2014, сообщили изданию работники театра.

На место происшествия прибыли пожарные, перевал Telesur. Позднее туда приехали президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер-министр Мануэль Марреро Крус и председатель парламента Эстебан Ласо. Как сообщила канцелярия главы государства, предварительная причина взрыва — утечка газа.

