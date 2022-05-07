Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Число погибших при взрыве в Гаване возросло до 18 Общество, 01:50
Кадыров заявил о неудачном контрнаступлении военных Украины Политика, 01:42
Кофту Зеленского продали на аукционе за $110 тыс. Политика, 01:22
«Главный бой года в боксе». Эксперты о шансах Бивола против Альвареса Спорт, 01:12
Citibank открыл счет генконсульству России в США Политика, 01:11
Зеленский попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги Политика, 01:03
В Боливии на гору упал вертолет с 500 кг кокаина Общество, 00:42
Байден одобрил отправку дополнительной военной помощи Украине Политика, 00:39
Умер сыгравший управдома в «Друзьях» актер Майкл Хагерти Общество, 00:24
Глава Приднестровья исключил нападение республики на Украину Политика, 00:18
Штырков рассказал, на что потратит гонорар от главного боя турнира RCC Спорт, 00:05
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Pro, 00:00
Вучич заявил об отказе «топтать дружбу на Востоке» на пути в Евросоюз Политика, 06 мая, 23:58
Посольство США в Москве посоветовало американцам не посещать парады 9 мая Политика, 06 мая, 23:51
Общество ,  
0 

Число погибших при взрыве в Гаване возросло до 18

В результате взрыва в центре Гаваны, при котором обрушилось здание отеля Saratoga напротив кубинского парламента, погибли 18 человек, из них один несовершеннолетний, еще 64 госпитализированы, 14 из них — дети, сообщает правительство Кубы в Twitter.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщал в Twitter о девяти погибших и сорока пострадавших. По его информации, взрыв произошел в результате взрыва газового баллона.

Взрыв в столице Кубы произошел 6 мая примерно в 10:50 по местному времени (17:50 мск). По данным 14ymedio, кроме частичного обрушения отеля Saratoga, серьезный ущерб получил расположенный рядом жилой дом, а в школе неподалеку выбиты двери и окна. В здании гостиницы разрушены несколько этажей.

Здание отеля в столице Кубы частично обрушилось в результате взрыва
Общество

Несколько жителей района, где произошел взрыв, сообщили о проблемах с интернетом, пишет портал. В результате происшествия также пострадал театр Марти, построенный в 1884 году и восстановленный в 2014, сообщили изданию работники театра.

На место происшествия прибыли пожарные, перевал Telesur. Позднее туда приехали президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер-министр Мануэль Марреро Крус и председатель парламента Эстебан Ласо. Как сообщила канцелярия главы государства, предварительная причина взрыва — утечка газа.

Материалы к статье
Теги
Куба Гавана взрыв
Материалы по теме
Здание отеля в столице Кубы частично обрушилось в результате взрыва
Общество
В Мадриде 17 человек пострадали при взрыве в доме
Общество
Имам заявил о гибели более 50 человек при взрыве в мечети в Кабуле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter