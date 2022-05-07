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В Иркутской области из-за пожарной опасности объявили режим ЧС

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Власти Иркутской области объявили в регионе режим ЧС из-за высокого уровня пожарной опасности. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Ситуация усугубляется сильным ветром, способствующим распространению огня.

«Только что закончил экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его итогам введен режим ЧС на территории всей области до особого указания. Причина в неблагоприятных погодных условиях», — написал Кобзев. По словам Кобзева, 7 мая в регионе произошло два крупных пожара.

Рослесхоз сообщил о 350 сгоревших домах в Красноярском крае
Общество
Фото:МЧС России

В селе Половино-Черемхово Тайшетского района сгорели шесть жилых домов, здание школы, два нежилых дома. Скорость ветра составила 16 м/с, что усложняло тушение пожара. Сейчас пожар локализован. Предварительная причина — обрыв линии электропередач.

Пострадавшие эвакуировались к родственникам, власти оказывают им материальную помощь. В сгоревшей школе учились 82 человека, учеников переведут в город Юрту.

Второй пожар произошел в Братском районе, в дачном поселке Моргудон пострадало 35 домов. Погибла одна женщина — пенсионерка. 150 человек эвакуировали. В Моргудоне ликвидация также осложнялась сильным порывистым ветром. Предварительно причиной пожара является человеческий фактор. Пожар локализован.

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Ранее сообщалось о пожарах в Красноярском крае. Как сообщили РБК в Рослесхозе, в результате пожара сгорело 350 домов. Всего ведомство зафиксировало 24 лесных пожара, в тушении которых принимают участие 400 человек и 100 единиц техники. 

По данным МЧС, пожары затронули Большеулуйский, Ачинский, Боготольский, Уярский, Рыбинский, Козульский и Большемуртинский районы. В последнем, по информации ведомства, горит детский сад. Во всех перечисленных районах, кроме Козульского, горят здания, в том числе жилые дома.

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Теги
пожары Иркутская область Игорь Кобзев ЧС
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