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Белгородский губернатор назвал число оставшихся в обстрелянном поселке

В поселке Нехотеевка осталось чуть меньше 30 человек, большую часть местных жителей вывезли в безопасное место, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В населенном пункте на сегодняшний день осталось чуть меньше 30 человек. Большую часть жителей мы уже вывезли в безопасное место. Вот и сегодня при объезде территории еще две жительницы согласились выехать на время в гостиницу. Продолжим убеждать оставшихся», — написал Гладков.

По его словам, пять домов в Нехотеевке разрушены, однако восстанавливать их будут, только когда строители будут «в полной безопасности».

Глава Белгородской области заявил о новом обстреле со стороны Украины
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Вячеслав Гладков

Это не первый раз, когда этот населенный пункт Белгородской области подвергается обстрелу со стороны Украины. Нехотеевка находится в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины.

Как рассказывал Гладков, при обстреле поселка 25 апреля были повреждены четыре домовладения и два автомобиля, два амбара для хранения зерна, мирные жители не пострадали.

Еще один обстрел Нехотеевки произошел утром 5 мая, сообщал губернатор. По его словам, были повреждения линий электропередачи, пяти домовладений, из которых один дом сильно разрушен, пострадавших среди мирных граждан нет.

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Кроме Нехотеевки обстрелу также подверглись еще несколько населенных пунктов Белгородской области. В Журавлевке 25 апреля ранения получили два мирных жителя, еще один обстрел был 5 мая. 24 апреля в селе Отрадное, в поле вдалеке от зданий, упал снаряд, в результате инцидента никто не пострадал. 19 апреля при обстреле еще села Головчино пострадали три человека и 76 домовладений.

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Белгородская область Вячеслав Гладков эвакуация Военная операция на Украине
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