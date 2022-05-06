Белгородский губернатор назвал число оставшихся в обстрелянном поселке

В поселке Нехотеевка осталось чуть меньше 30 человек, большую часть местных жителей вывезли в безопасное место, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В населенном пункте на сегодняшний день осталось чуть меньше 30 человек. Большую часть жителей мы уже вывезли в безопасное место. Вот и сегодня при объезде территории еще две жительницы согласились выехать на время в гостиницу. Продолжим убеждать оставшихся», — написал Гладков.

По его словам, пять домов в Нехотеевке разрушены, однако восстанавливать их будут, только когда строители будут «в полной безопасности».

Это не первый раз, когда этот населенный пункт Белгородской области подвергается обстрелу со стороны Украины. Нехотеевка находится в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины.

Как рассказывал Гладков, при обстреле поселка 25 апреля были повреждены четыре домовладения и два автомобиля, два амбара для хранения зерна, мирные жители не пострадали.

Еще один обстрел Нехотеевки произошел утром 5 мая, сообщал губернатор. По его словам, были повреждения линий электропередачи, пяти домовладений, из которых один дом сильно разрушен, пострадавших среди мирных граждан нет.

Читайте на РБК Pro Pro Какие риски параллельного импорта грозят России Какие риски параллельного импорта грозят России Статьи Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Статьи Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Статьи Pro Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Статьи Pro Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции

Кроме Нехотеевки обстрелу также подверглись еще несколько населенных пунктов Белгородской области. В Журавлевке 25 апреля ранения получили два мирных жителя, еще один обстрел был 5 мая. 24 апреля в селе Отрадное, в поле вдалеке от зданий, упал снаряд, в результате инцидента никто не пострадал. 19 апреля при обстреле еще села Головчино пострадали три человека и 76 домовладений.