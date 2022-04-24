Глава Белгородского района сообщил об обстреле села со стороны Украины

Руководитель Краснооктябрьского поселения Иван Кравченко

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В селе Отрадное Белгородской области упал снаряд, выпущенный со стороны Украины, сообщил глава администрации Белгородского района Владимир Перцев. К своей записи в соцсети «ВКонтакте» он прикрепил видео, на котором о происшествии рассказывает руководитель Краснооктябрьского поселения Иван Кравченко.

По словам последнего, снаряд упал в поле, вдалеке от зданий. Никто не пострадал, разрушений в результате обстрела не было. «Прошу всех соблюдать спокойствие, данная ситуация находится под контролем», — заверил Кравченко.

Перцев, в свою очередь, подчеркнул, что упал один снаряд.

19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле со стороны Украины села Головчино, пострадали три человека, были повреждены 76 домовладений. Вскоре Гладков рассказал о начале восстановительных работ в этом населенном пункте.

До этого губернатор сообщал об обстрелах сел Журавлевка и Сподарюшино.