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ЦБ сообщил о возвращении своих платежных систем к работе в штатном режиме

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Все сервисы платежной системы Банка России вернулись к работе в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале регулятора.

«С 09:38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

ЦБ сообщил, что сервисы его платежной системы, а также система передачи финансовых сообщений работают медленно или не проводят операции, около 09:00 мск 6 мая. Причиной регулятор назвал технические работы, добавив, что все средства клиентов в сохранности.

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Теги
ЦБ платежные системы технические работы
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