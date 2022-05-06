Финансы , 06 мая, 10:29
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ЦБ сообщил о возвращении своих платежных систем к работе в штатном режиме
Все сервисы платежной системы Банка России вернулись к работе в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале регулятора.
«С 09:38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.
ЦБ сообщил, что сервисы его платежной системы, а также система передачи финансовых сообщений работают медленно или не проводят операции, около 09:00 мск 6 мая. Причиной регулятор назвал технические работы, добавив, что все средства клиентов в сохранности.
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