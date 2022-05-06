ЦБ предупредил о возможных задержках при проведении операций
Сервисы платежной системы Центробанка работают медленно или не проводят операций из-за технических работ, сообщается в Telegram-канале регулятора.
«В связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее», — говорится в сообщении.
В ЦБ добавили, что «все средства клиентов сохранны».
Позднее в Центробанке проинформировали, что сервисы вернулись к обычному режиму работы. «С 09:38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме», — говорится в сообщении регулятора.
На этой неделе Центробанк сообщил, что за первый квартал получил 94,9 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 38% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот рост регулятор связал с введением санкций против России и «повышенной неопределенностью». Россияне обращались за разъяснениями мер поддержки населения и бизнеса, временного порядка операций с наличными, приостановки торгов на бирже, работы платежных карт в условиях ограничений и по другим поводам, сообщили в ЦБ.
Жалобы, касающиеся последствий санкций, составили 10% от общего количества, большинство поступило в отношении кредитных организаций и субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка.
Число жалоб на банки за год выросло на 15,5% и составило 49 тыс. Из них более 13% — обращения, связанные с санкциями. Чаще всего их подавали из-за отказа в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также из-за отсутствия наличных в банкоматах.