Постпред Индии в ООН ответил на критику из-за голосования по Украине
Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти ответил на критику решения страны воздержаться от голосования с осуждением действий России в Генеральной Ассамблее ООН.
Посол Нидерландов в Великобритании Карел ван Оостер написал в Twitter о том, что Индия не должна была воздерживаться в голосовании. «Уважайте устав ООН», — добавил он.
«Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем, что делать», — ответил Тирумурти в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Уже 2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить огонь и вывести войска с Украины. За это проголосовала 141 страна, 35 стран, в том числе и Индия, воздержались. Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия выступили против.
На фоне военных действий Индия начала удваивать закупки российской нефти, несмотря на санкции и попытки властей США предостеречь Нью-Дели от сотрудничества с Россией. Как сообщали источники Bloomberg, власти Индии добиваются покупки российской нефти менее чем за $70 за баррель. В то же время российская корпорация ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии создали свою систему международных переводов вместо SWIFT.
Индийские власти также пригрозили прекратить вещание телеканалов, которые показывают «фейки» о военных действиях на Украине, что угрожает национальной безопасности и «отношениям с дружественными странами».
Накануне на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине Тирумурти заявил, что Индия продолжает призывать к дипломатическому урегулированию конфликта, независимому расследованию убийств мирных жителей в украинской Буче и оказанию гуманитарной помощи, которую «не следует политизировать».