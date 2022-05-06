Россияне рассказали, как часто ходят в походы
Почти четверть россиян (22%) ходят в походы хотя бы раз в сезон, который длится преимущественно с мая по сентябрь. К такому выводу пришли специалисты Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей России (результаты исследования есть у РБК).
По данным исследователей, 8% респондентов ответили, что ходят в походы даже по нескольку раз за сезон. Еще 26% отправляются в такие путешествия изредка. Никогда не ходили в походы и не собираются этого делать только 4% респондентов.
Наиболее популярны походы у жителей Санкт-Петербурга — 50% опрошенных отправляются в такие путешествия не реже раза в сезон, далее следует Воронеж — 45%, жители Волгограда — 43%, а также Краснодара и Самары — по 42%.
Исследователи отмечают, что самые популярные у россиян походы — пешие, их предпочитают 32% опрошенных. 28% респондентов любят сплавляться по рекам, а 22% выбирают более комфортные путешествия на машине с палаткой.
Оптимальная сумма для похода до 10 тыс. для 43%. Еще 22% согласны заплатить за выезд на природу 10–20 тыс. руб., 16% — 20–30 тыс. руб. Отдать более 50 тыс. руб. за удовольствие пожить в палатке готовы только 8% респондентов.
Больше половины россиян ранее рассказали, что хотели бы побывать в командировке в Антарктиде, а каждый пятый — в Новой Зеландии, следует из опроса, проведенного Ozon Travel. На Алтай, Байкал или в Крым хотят поехать 10–11% опрошенных, 7% хотели бы побывать на Камчатке или в Сочи.
В реальности же самыми популярными местами командировок оказались Москва и Санкт-Петербург (по 27% респондентов), Казань (21%) и Екатеринбург (18%). Чуть реже опрошенные россияне ездят по работе в Новосибирск, Нижний Новгород (по 16%) и Челябинск (13%).