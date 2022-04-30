В Индии рекомендовали использовать «Спутник Лайт» как бустерную вакцину

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Индийская национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI) рекомендовала российскую вакцину «Спутник Лайт» в качестве профилактической (бустерной) дозы для тех, кто вакцинирован «Спутником V», сообщают агентство Ani и газета The Indian Express со ссылкой на источники.

Индия зарегистрировала «Спутник Лайт» 6 февраля после проведения дополнительных клинических исследований внутри страны. «Спутник V» в Индии одобрили еще в апреле 2021-го. Как сообщается на сайте вакцины, регистрацию провели в рамках ускоренной процедуры c учетом результатов клинических исследований вакцины в России и данных третьей фазы клинических исследований на территории Индии.

Помимо «Спутника V», для вакцинации в стране используют препараты Covishield (производитель — британская компания AstraZeneca), Covaxin (разработана индийской Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований) и Corbevax (создана разработчиками из Техасского детского госпитального центра по разработке вакцин, колледжа медицины Байлор и компании Dynavax из Калифорнии).

Согласно данным с сайта вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» является первым компонентом «Спутника V» и может использоваться для вакцинации переболевших COVID-19 и для ревакцинации после «Cпутника V» и других препаратов. Безопасность «Спутника Лайт» подтверждена данными по вакцинации не только в России, но и в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Мексике, Сербии, Венгрии и др. странах, утверждают разработчики.