Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
В России начал снижаться объем заготовки древесины Бизнес, 07:00
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской России в ближайшие дни Общество, 06:57
Шесть человек погибли в результате ДТП в Ростовской области Общество, 06:47
Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестной ракеты в сторону Японии Политика, 06:22
МИД Украины напомнил о приглашении Папы Римского в Киев Политика, 06:22
Экс-депутат Рады заявил о начале аннексии западной Украины Польшей Политика, 05:39
Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ДНР и ЛНР Политика, 05:17
ЦРУ опубликовало русскоязычную инструкцию для установки связи с разведкой Политика, 05:08
«Известия» узнали срок принятия Госдумой закона о внешнем управлении Политика, 05:06
Немецкие пивовары спрогнозировали подорожание пива на 30% Экономика, 04:23
«Коммерсантъ» узнал о конфискации 4 млрд руб. у главы холдинга «Форум» Бизнес, 04:12
Маск допустил введение в Twitter платы для бизнеса и госаккаунтов Бизнес, 03:25
Кадыров сообщил о 150 мирных жителях, укрывающихся в бункерах «Азовстали» Политика, 03:01
Власти Нигерии заявили о планах России финансировать газопровод с Марокко Экономика, 02:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Шесть человек погибли в результате ДТП в Ростовской области

В ДТП с минивэном в Красносулинском районе Ростовской области погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь с 3 на 4 мая. Водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров.

В результате ДТП с участием автобуса на западе Украины погибли 27 человек
Общество

«В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes», — говорится в сообщении.

Накануне ДТП с участием автобуса, легковушки и бензовоза произошло на западе Украины. В результате аварии погибли 27 человек. ДТП произошло на трассе Киев — Чоп неподалеку от села Ситное Дубенского района. Вследствие столкновения все три транспортных средства загорелись.

Материалы к статье
Теги
Ростовская область ДТП ГИБДД
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В результате ДТП с участием автобуса на западе Украины погибли 27 человек
Общество
Суд запретил сыну вице-президента «Ташира» после ДТП водить автомобиль
Общество
На Кубе в результате ДТП с автобусом пострадали более 50 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter