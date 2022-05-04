Шесть человек погибли в результате ДТП в Ростовской области

В ДТП с минивэном в Красносулинском районе Ростовской области погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь с 3 на 4 мая. Водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров.

«В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes», — говорится в сообщении.

Накануне ДТП с участием автобуса, легковушки и бензовоза произошло на западе Украины. В результате аварии погибли 27 человек. ДТП произошло на трассе Киев — Чоп неподалеку от села Ситное Дубенского района. Вследствие столкновения все три транспортных средства загорелись.