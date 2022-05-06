Джонсон пообещал наращивать военную помощь Украине по мере необходимости

Великобритания продолжит наращивать военную помощь Украине, пока она в этом нуждается. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на благотворительном мероприятии по сбору средств, организованном посольством Украины в Лондоне.

По его словам, Британия одной из первых стран Европы послала Киеву противотанковые ракеты. «Я хочу, чтобы вы знали, и я сказал это [президенту Украины] Владимиру [Зеленскому] ранее сегодня во время нашего разговора, мы продолжим наращивать эти усилия настолько долго, насколько Украина будет хотеть нашей помощи и нуждаться в ней», — отметил премьер.

2 мая канцелярия премьер-министра сообщила, что Великобритания направит Украине очередную партию военной помощи общей стоимостью $375 млн (£300 млн). В пакет войдут оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система.



Кроме того, Великобритания планирует передать Киеву более 10 бронированных автомобилей для обеспечения безопасности гражданских чиновников.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Страны Запада, включая США и Великобританию, начали поставлять Киеву вооружения. В начале апреля Джонсон сообщил, что его страна собирается передать Украине оружие общей стоимостью £100 млн. Речь шла в том числе о многоцелевых ракетах Starstreak, 120 единицах бронетехники и противокорабельных комплексах. Премьер называл поставки оружия лучшим ответом мирового сообщества на события на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, в конце апреля обратился к США и НАТО с призывом прекратить поставки оружия и боеприпасов Украине для урегулирования кризиса.