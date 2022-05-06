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В Китае заявили об опасениях расширения конфликта на Украине

Признаки расширения конфликта на Украине вызывают опасения, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Признаки затягивания и расширения конфликта вызывают беспокойство. Необходимо отметить, что поставки оружия не принесут мир», — сказал дипломат.

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По словам китайского дипломата, «диалог и переговоры являются единственным и неизбежным способом положить конец разногласиям». Дипломат также указал, что несколько волн расширения НАТО на восток не привели к повышению уровня безопасности Европы.

Соединенные Штаты, Европейский союз и другие страны начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции. Вашингтон 21 апреля пообещал новый пакет военной помощи Киеву, в который войдут 72 гаубицы и 72 машины для буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, а также 121 тактический беспилотник. До этого президент США Джо Байден объявил, что Украине выделят $800 млн в качестве помощи в области безопасности.

Заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что российские военные могут рассматривать грузы с оружием США и НАТО на территории Украины как свои законные военные цели.

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В ответ советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указал, что Вашингтон, несмотря на «российские угрозы», продолжит оказывать Украине военную помощь, так как она необходима для защиты страны.

Глава МИД России Сергей Лавров призывал США и НАТО одуматься и перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы, если они заинтересованы в урегулировании кризиса.

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