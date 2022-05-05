СБУ сообщила о задержании в Испании украинского политика Шария

На Украине Шарий является фигурантом дела о госизмене и разжигании вражды. В последние годы он жил в Европе, однако в 2022 году Литва лишила его статуса беженца

Анатолий Шарий (Фото: Анатолий Шарий / YouTube)

В Испании по запросу Службы безопасности Украины задержали украинского журналиста, блогера и председателя названной его именем партии Анатолия Шария, сообщила пресс-служба СБУ.

«Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Там уточняется, что задержание Шария произошло «благодаря тесному сотрудничеству» СБУ с офисом президента Украины и международными партнерами в результате «многоуровневой спецоперации».

На Украине Шарий проходит по двум уголовным делам — о госизмене и о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти (ст. 111 и 116 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, Шарий «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». У следствия есть основания, что он действовал «по заказу иностранных структур».

Обвинения Шарию были предъявлены в феврале 2021 года. Тогда СБУ сообщила, что он с 2012 года с помощью соцсетей, СМИ и российских телеканалов «способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций».

По версии следствия, Шарий «занимался дискредитацией государственной политики Украины, преднамеренно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны».

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Шарий сообщил об отъезде с Украины в 2012 году. Тогда он сообщил «Украинской правде», что из-за «преследования» со стороны правоохранительных органов и дела о хулиганстве решил попросить политического убежища в Нидерландах, однако из-за того, что у него была литовская виза, голландские власти отправили его в Литву. Там он получил статус беженца, однако он был лишен его в 2021 году и признан «нежелательным лицом», писало издание Delfi. Он обжаловал это решение, но в 2022 году суд Литвы принял окончательное решение о лишении его статуса беженца.

Шарий ведет блог на YouTube, где у него 2,95 млн подписчиков. Он известен своей критикой украинский властей и регулярным сотрудничеством с российскими государственными телеканалами. В 2015 году он создал партию, которая получила название «Партия Шария», в 2019 году она участвовала в выборах и сумела получить места в нескольких городских советах. Самому Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты на основании того, что он не живет на территории Украины. В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Шария и его жены Ольги. В марте 2022 года СНБО на время военного положения на Украине приостановил деятельность 11 политических партий, в том числе «Партии Шария».