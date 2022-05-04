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Вильфанд предупредил о заморозках в европейской России в ближайшие дни

Ночные заморозки до 1–4 градусов ниже нуля ожидают регионы европейской части России в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии [ожидается] до 1-3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов. Они будут также на юге Приволжского федерального округа», — сказал он.

По его словам, 5 и 6 мая заморозки будут практически во всем Центральном федеральном округе. Столбики термометров опустятся до минус 3-4 градусов, в частности, в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской, Московской областях, уточнил Вильфанд. «Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла, и теперь все время будет только тепло», — добавил он.

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
Общество
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

По данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за ветра, который может достигать 18 м/с.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении под прогностической картой опасности.

По данным центра погоды «Фобос», днем 4 мая в Москве не ожидается сильного ветра, погода будет облачная с температурой до 10 градусов тепла.

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Теги
Погода Заморозки Роман Вильфанд
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