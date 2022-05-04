Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве и Подмосковье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Строительство ЖК MOD вышло на наземный уровень Пресс-релиз, 11:45
Ретейлерам разрешат покупать иностранные сети без лимита по доле рынка Бизнес, 11:44
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:42
Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки Pro, 11:37
ЕС запланировал ввести санкции против патриарха Кирилла Политика, 11:28
Как развивается мировой рынок микросхем и чего теперь ждать в России Индустрия 4.0, 11:20
Москва почти наполовину выполнила годовой план по строительству жилья Город, 11:19
Вице-премьер Молдавии оценил риск конфликта Приднестровья с Украиной Политика, 11:07
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 11:00
Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком Pro, 10:54
РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на более ₽20 млрд Бизнес, 10:53
Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере Политика, 10:52
Росреестр назвал долю сделок в Москве с использованием эскроу-счетов Недвижимость, 10:50
Reuters узнал о послаблении ЕС для Венгрии и Словакии по российской нефти Политика, 10:50
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Город ,  
0 

Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве и Подмосковье

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве и Подмосковье 4 мая ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, в некоторых районах региона возможен мокрый снег, cообщила РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Video

По словам синоптика, максимальные температуры 4 мая прогнозируются в первой половине дня в столице на уровне плюс 8–10 градусов, в столичном регионе — плюс 7–13. Во второй половине дня станет существенно холоднее. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 м/с, его отдельные порывы могут достигать 12–13 м/с. «Погода нас ожидает облачная с прояснениями, с кратковременными дождями, к которым в отдельных районах будет примешиваться мокрый снег», — добавила Волосюк.

Как Москва встретила снегопад в апреле. Фотогалерея
Фотогалерея 

5 мая может оказаться еще холоднее. В Москве возможно понижение температуры воздуха до нуля градусов. В столичном регионе возможно понижение температуры местами до минус 3 градусов. Синоптик отметила, что ближе к выходным температурный режим будет возвращаться в рамки нормы. «7 мая будет уже около плюс 13–18. А самое главное, в выходные минует угроза ночных заморозков», — уточнила Волосюк.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в ближайшие дни регионы европейской части России могут столкнуться с ночными заморозками до 1–4 градусов ниже нуля.

По его словам, 5 и 6 мая заморозки будут практически во всем Центральном федеральном округе. Столбики термометров опустятся до минус 3–4 градусов, в частности, в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской, Московской областях, уточнил Вильфанд. «Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла, и теперь все время будет только тепло», — добавил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки
Статьи
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля
Статьи
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Материалы к статье
Теги
новости Погода Фобос снег
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Общество
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской России в ближайшие дни
Общество
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание с 27 апреля в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter