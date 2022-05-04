Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве и Подмосковье

Фото: АГН «Москва»

В Москве и Подмосковье 4 мая ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, в некоторых районах региона возможен мокрый снег, cообщила РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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По словам синоптика, максимальные температуры 4 мая прогнозируются в первой половине дня в столице на уровне плюс 8–10 градусов, в столичном регионе — плюс 7–13. Во второй половине дня станет существенно холоднее. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 м/с, его отдельные порывы могут достигать 12–13 м/с. «Погода нас ожидает облачная с прояснениями, с кратковременными дождями, к которым в отдельных районах будет примешиваться мокрый снег», — добавила Волосюк.

5 мая может оказаться еще холоднее. В Москве возможно понижение температуры воздуха до нуля градусов. В столичном регионе возможно понижение температуры местами до минус 3 градусов. Синоптик отметила, что ближе к выходным температурный режим будет возвращаться в рамки нормы. «7 мая будет уже около плюс 13–18. А самое главное, в выходные минует угроза ночных заморозков», — уточнила Волосюк.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в ближайшие дни регионы европейской части России могут столкнуться с ночными заморозками до 1–4 градусов ниже нуля.

По его словам, 5 и 6 мая заморозки будут практически во всем Центральном федеральном округе. Столбики термометров опустятся до минус 3–4 градусов, в частности, в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской, Московской областях, уточнил Вильфанд. «Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла, и теперь все время будет только тепло», — добавил он.