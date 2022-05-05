Жена Шария попросила СМИ не распространять «ошибочные данные» о муже

Ольга Шарий (Фото: Ольга Шарий / VK)

Супруга украинского журналиста и блогера Анатолия Шария, которого задержали в Испании по запросу Украины, Ольга Шарий попросила российских журналистов не распространять неподтвержденную информацию о ситуации вокруг ее мужа.

«Представители российских СМИ — очень прошу вас не распространять неподтвержденные и ошибочные данные», — написала она в Telegram.

Шария задержали в Испании по запросу Службы безопасности Украины 4 мая, сообщили в ведомстве. Информацию о задержании подтвердила местная полиция.

На блог Шария на YouTube подписаны 2,95 млн пользователей. Он известен своей критикой украинских властей и регулярным сотрудничеством с российскими гостелеканалами.

В 2019 году Шарий объявил о создании Партии Шария. ЦИК Украины отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты на основании того, что Шарий не живет на территории Украины.

Об отъезде из страны блогер сообщил в 2012 году. На Украине против него возбуждены дела о госизмене и о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. По версии следствия, Шарий занимался «противоправной деятельностью в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». У следствия есть основания, что он действовал «по заказу иностранных структур». В марте 2021 года СНБО Украины ввела санкции против Шария и его супруги.