Жена Шария попросила СМИ не распространять «ошибочные данные» о муже

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Шольц допустил снятие санкций с России только по согласованию с Украиной Политика, 16:41
Gucci начнет принимать криптовалюты к оплате в некоторых магазинах США Крипто, 16:36
СБУ сообщила о задержании одного из лидеров движения Медведчука Политика, 16:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:27
Лукашенко заявил об отсутствии угрозы Западу из-за учений в Белоруссии Политика, 16:25
Росгвардия заявила о ликвидации лидера ячейки теробороны под Харьковом Политика, 16:23
Nice-Matin сообщила об аресте «виллы семьи Фридмана» во Франции Политика, 16:20
Усыпанная алмазами планета: чем уникален Меркурий Футурология, 16:20
Как обучающая платформа «Учи.ру» справляется со скачками трафика РБК и Selectel, 16:16
Жена Шария попросила СМИ не распространять «ошибочные данные» о муже Политика, 16:12
ФТС упростила ввоз критически важных товаров в Россию на фоне санкций Бизнес, 16:06
Цены на газ в США достигли максимума за десять лет из-за поставок в ЕС Экономика, 15:59
Российские версии Cosmopolitan и Esquire сменят названия Технологии и медиа, 15:57
Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза Пресс-релиз, 15:57
Политика ,  
0 

Жена Шария попросила СМИ не распространять «ошибочные данные» о муже

Ольга Шарий
Ольга Шарий (Фото: Ольга Шарий / VK)

Супруга украинского журналиста и блогера Анатолия Шария, которого задержали в Испании по запросу Украины, Ольга Шарий попросила российских журналистов не распространять неподтвержденную информацию о ситуации вокруг ее мужа.

«Представители российских СМИ — очень прошу вас не распространять неподтвержденные и ошибочные данные», — написала она в Telegram.

СБУ сообщила о задержании в Испании украинского политика Шария
Политика
Анатолий Шарий

Шария задержали в Испании по запросу Службы безопасности Украины 4 мая, сообщили в ведомстве. Информацию о задержании подтвердила местная полиция.

На блог Шария на YouTube подписаны 2,95 млн пользователей. Он известен своей критикой украинских властей и регулярным сотрудничеством с российскими гостелеканалами.

В 2019 году Шарий объявил о создании Партии Шария. ЦИК Украины отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты на основании того, что Шарий не живет на территории Украины.

Об отъезде из страны блогер сообщил в 2012 году. На Украине против него возбуждены дела о госизмене и о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. По версии следствия, Шарий занимался «противоправной деятельностью в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». У следствия есть основания, что он действовал «по заказу иностранных структур». В марте 2021 года СНБО Украины ввела санкции против Шария и его супруги.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании
Статьи
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции

Материалы к статье
Теги
Анатолий Шарий задержание Испания Украина
Материалы по теме
Полиция Испании подтвердила задержание Шария
Политика
СБУ сообщила о задержании в Испании украинского политика Шария
Политика
Шарий сообщил о нападении на него активистов в Испании
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter