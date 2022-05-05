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Названа дата прощания с первым главой независимой Белоруссии Шушкевичем

Станислав Шушкевич
Станислав Шушкевич (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Прощание с бывшим председателем Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем, который подписал Беловежские соглашения, начнется 6 мая в 20:00, сообщает местная газета «Народная воля» со ссылкой на сына политика Станислава.

Церемония будет проходить в костеле Святого Симеона и Святой Елены (Красном) в Минске, она завершится 7 мая в 14:30.

Шушкевич умер 4 марта в возрасте 87 лет. Он перенес COVID-19, у него был диагностирован омикрон-штамм. 26 апреля состояние политика ухудшилось, его госпитализировали в реанимацию. Через два дня его выписали. Его жена Ирина говорила «Народной воле», что супруг слаб и нуждается в реабилитации.

Первый глава независимой Белоруссии: умер Станислав Шушкевич
Фотогалерея 

Шушкевич родился в 1934 году в Минске. Получив высшее образование в области радиоэлектроники, работал инженером на Минском радиозаводе. Позднее занимался научной деятельностью, был проректором по технической работе Минского радиотехнического института и заведующим кафедрой ядерной физики Белорусского государственного университета (БГУ).

В 1990 году Шушкевич был избран депутатом в Верховный совет Белорусской ССР, затем стал первым заместителем председателя совета, а после августовского путча 1991 года — председателем. Эту должность он занимал до 1994 года.

Участвовал в разработке Беловежских соглашений, закрепивших распад СССР и создание СНГ. Вместе с председателем Совета министров Белоруссии подписал соглашения от республики.

Уход Шушкевича в отставку состоялся на фоне конфликта с Александром Лукашенко, который тогда был депутатом Верховного совета Белоруссии и обвинял Шушкевича в незаконной деятельности.

Со второй половины 1990-х Шушкевич ушел в оппозицию, в частности возглавлял партию «Белорусская социал-демократическая Грамада». В 2018 году покинул пост председателя.

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