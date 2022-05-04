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Общество ,  
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Первый глава независимой Белоруссии: умер Станислав Шушкевич

3 мая на 87-м году жизни скончался Станислав Шушкевич. Физик, народный депутат, участник разработки Беловежских соглашений, — чем запомнился первый глава независимой Белоруссии, в материале РБК
Фото:Евгений Коктыш / РИА Новости
Фото: Евгений Коктыш / РИА Новости

На фото: народный депутат СССР Станислав Шушкевич выступает на митинге, посвященном катастрофе в Чернобыле, 26 июля 1989 года.

Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. В 1959 году окончил аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР. С 1971 года — заведующий кафедрой ядерной физики БГУ. В 1972 году будущий депутат получил степень профессора, а в 1982 году — звание заслуженного деятеля науки и техники БССР.

После аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года была создана комиссия для изучения последствий катастрофы, в нее вошел Станислав Шушкевич. Он настаивал на обнародовании действительных данных о последствиях катастрофы. За это мнение был выведен из комиссии.

Как позже вспоминал Шушкевич, власти намерено замолчали реальные факты: «Ни слова о том, чего нельзя и что нужно делать людям. Думаю, что сегодня это стыдно читать и самому Горбачеву, который стал великим борцом за человечность, гуманность и экологичность. Но тогда он был, прежде всего, коммунистом, а здоровье людей и детей, дышащих радиоактивным йодом, было менее важным, чем интересы КПСС, которая всегда права и не могла быть виновна ни в чем»

Фото:Ю. Иванов / РИА Новости
Фото: Ю. Иванов / РИА Новости

На фото: президент Украины Леонид Кравчук (второй слева), председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич (третий слева) и президент России Борис Ельцин (второй справа) на церемонии подписания соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ), правительственная резиденция Вискули в Национальном парке «Беловежская пуща», 8 декабря 1991 года.

В 1990 году Шушкевича избрали депутатом Верховного совета БССР. Он стал первым вице-спикером, а с 18 октября 1991 года — председателем, на должности которого пробыл до 1994 года.

«Впервые в мире произошел бескровный распад империи, причем империи более могущественной, чем любая из исчезнувших ранее», — так описывал Шушкевич итоги принятия Беловежского соглашения. Про критику соглашения политик отзывался жестко, призывая всех изучить документ: «Очень часто критикуют Беловежское соглашение, не зная, что это такое. Вы его читали когда-нибудь? Вот никто не читал, а осуждали буквально все»

Фото:Юрий Куйдин / РИА Новости
Фото: Юрий Куйдин / РИА Новости

На фото: президент РСФСР Борис Ельцин (в центре), председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич (справа от Ельцина), президент Украины Леонид Кравчук (второй слева), президент Азербайджана Аяз Муталибов (крайний слева), президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (третий слева), президент Армении Левон Тер-Петросян (шестой справа), президент Республики Молдова Мирча Снегур (пятый справа), президент Туркменистана Сапармурад Ниязов (четвертый справа), президент Кыргызстана Аскар Акаев (третий справа), президент Узбекистана Ислам Каримов (второй справа) и президент Таджикистана Рахмон Набиев (крайний справа) во время подписания Декларации об образовании Содружества гезависимых государств и о прекращении существования СССР, Казахстан, Алма-Ата, 21 декабря 1991 года

Фото:Александр Сенцов / ТАСС
Фото: Александр Сенцов / ТАСС

На фото слева направо: Станислав Шушкевич и Борис Ельцин, Москва, 19 августа 1993 года

Фото:Greg Gibson / AP
Фото: Greg Gibson / AP

На фото: Станислав Шушкевич встречает в Минске президента США Билла Клинтона, 15 января 1994 года.

Первая официальная встреча Шушкевича как главы независимой Белоруссии с президентом США Биллом Клинтоном состоялась 21 июля 1993 года в Вашингтоне. Шушкевич стал первым из руководителей бывших союзных республик СССР, кто встретился с Клинтоном. Во время визита в США была принята «Совместная декларация об отношениях между Соединенными Штатами Америки и Республики Беларусь».

«Когда мы собирались в Соединенные Штаты, долго думали, что привезти Клинтону. Мастера в Борисове сделали стеклянный кабинетный набор для письменного стола. Сочетание красного с прозрачным делало его символом нашего государственного бело-красно-белого флага», — вспоминал подготовку к встрече Шушкевич.

Дипломатические переговоры проходили в рамках обязательств по Лиссабонскому протоколу о нераспространении ядерного оружия. Шушкевич считал, что после подписания Беловежского соглашения нужно выводить ядерное оружие из республики: «Беларусь фактически была заложницей России. На ее поверхности было столько ядерного оружия, что можно было уничтожить всю Европу. Я считал это очень опасным делом: мы выведем ядерное оружие без предварительных условий, компенсаций, и мы будем делать это немедленно, потому что это угрожает гибелью белорусской нации, Беларуси».

Вторая встреча Шушкевича и Клинтона состоялась в Минске в январе 1994 года, на которой обсуждалось дальнейшее сотрудничество между странами. В своей книге «Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР» Станислав Шушкевич подробно описал визит президента США в столицу Белоруссии, вспоминая детали поездки: «Клинтон не попробовал у нас никакой предложенной еды. В автомобиле он достал «ссобойку» типа нашей студенческой, налил Суорцу (Дэвид Суорц, экс-посол США в Республике Беларусь. — РБК) и мне кофе. Добротный кофейный запах испугал меня. Я подумал, что если попью кофе, то буду содрогаться вместе с сокращениями моего сердца. А оно частило, так как я побаивался, что не все получится, как задумано»

Фото:Виктор Толочко / ТАСС
Фото: Виктор Толочко / ТАСС

На фото: бывший глава Белоруссии Станислав Шушкевич отстаивает в суде право на достойную пенсию, 11 марта 2002 года.

26 января 1994 года Шушкевич ушел в отставку с должности председателя Верховного совета Белоруссии. В том же году он принял участие в президентских выборах, набрав в первом туре 9,91% голосов, что соответствовало 4-му месту. Александр Лукашенко набрал в первом туре 44,82%, а во втором — 80,34%.

В 1995 году Шушкевича снова избрали депутатом Верховного совета. В 1996 году был одним из подписавших заявление в Конституционный суд республики об импичменте Лукашенко. В последующие годы занимался оппозиционной деятельностью, возглавлял партию «Белорусская социал-демократическая Грамада». Покинул пост председателя партии в 2018 году

Фото:Виктор Толочко / ТАСС
Фото: Виктор Толочко / ТАСС

На фото: лидер социал-демократической партии «Грамада» Станислав Шушкевич (справа) и лидер российской партии «Союз правых сил» (СПС) Никита Белых (в центре) во время Конгресса демократических сил Белоруссии в Минске, 2 октября 2005 года

Фото:Wojciech Olkusnik / Reuters
Фото: Wojciech Olkusnik / Reuters

На фото: белорусские оппозиционеры аплодируют экс-спикеру белорусского парламента после его выступления перед польским парламентов в Варшаве, 25 февраля 2011 года. Польские законодатели осудили репрессии белорусской полиции против политической оппозиции и независимых СМИ, а также «фальсификацию результатов голосования», которая гарантировала переизбрание Александра Лукашенко в декабре 2010 года

Фото:Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

На фото: Шушкевич в своей квартире во время интервью ТАСС по случаю 25-й годовщины подписания Беловежского соглашения, 8 декабря 2016 года.

Весной 2022 года у политика был диагностирован COVID-19 — омикрон-штамм. 26 апреля его госпитализировали и поместили в реанимацию, но уже через несколько дней выписали.

3 мая Станислав Шушкевич умер в Минске.

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Теги
мультимедиа Станислав Шушкевич Белоруссия
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Умер подписавший Беловежские соглашения от Белоруссии Станислав Шушкевич
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