Первый глава независимой Белоруссии: умер Станислав Шушкевич

На фото: народный депутат СССР Станислав Шушкевич выступает на митинге, посвященном катастрофе в Чернобыле, 26 июля 1989 года.

Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. В 1959 году окончил аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР. С 1971 года — заведующий кафедрой ядерной физики БГУ. В 1972 году будущий депутат получил степень профессора, а в 1982 году — звание заслуженного деятеля науки и техники БССР.

После аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года была создана комиссия для изучения последствий катастрофы, в нее вошел Станислав Шушкевич. Он настаивал на обнародовании действительных данных о последствиях катастрофы. За это мнение был выведен из комиссии.

Как позже вспоминал Шушкевич, власти намерено замолчали реальные факты: «Ни слова о том, чего нельзя и что нужно делать людям. Думаю, что сегодня это стыдно читать и самому Горбачеву, который стал великим борцом за человечность, гуманность и экологичность. Но тогда он был, прежде всего, коммунистом, а здоровье людей и детей, дышащих радиоактивным йодом, было менее важным, чем интересы КПСС, которая всегда права и не могла быть виновна ни в чем»