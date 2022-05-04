«Аэрофлот» возобновит рейсы в Дели

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С 5 мая «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы из Москвы в Дели, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Первый рейс из аэропорта Шереметьево в аэропорт Индиры Ганди запланирован на 23:25 5 мая. Первый рейс из Дели в Москву намечен на 6 мая. Летать в Индию «Аэрофлот» будет по четвергам и воскресеньям, а обратно — по понедельникам и пятницам. Полеты будут выполнять на Airbus A330.

Индийским и иностранным авиакомпаниям разрешили совершать до 3 тыс. международных авиарейсов в неделю в Индию и из нее в конце марта, ранее полеты в страну были ограничены из-за пандемии. Россия, в свою очередь, возобновила авиасообщение с Индией в начале апреля. Пока рейсы выполняет только «Аэрофлот».

С 6 мая «Аэрофлот» также возобновит регулярные рейсы в Турцию. Компания будет осуществлять полеты в Анталью и Стамбул из аэропорта Шереметьево. Частота полетов — до двух раз в день, рейсы будут выполнять на Airbus A330. С 13 мая авиакомпания начнет летать на Мальдивы, в Мале. Рейсы будут выполнять ежедневно, тоже на Airbus A330.