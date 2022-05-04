Площадь пожара в Дзержинске достигла 2 тыс. кв. м

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В городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на площади более 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пострадавших, по предварительным данным, нет. Площадь пожара — более 2 тыс. кв. м. Задействован пожарный поезд», — рассказали в пресс-службе.

По данным МЧC, пожар произошел на железнодорожной станции Игумново. На месте происшествия горит железнодорожная цистерна с растворителем. Угрозы для ближайших населенных пунктов нет.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, в 12:55 была объявлена локализация на площади 2,5 тыс. кв. м. Пострадавших в результате происшествия нет.

3 мая в Богородском городском округе Московской области произошел пожар в складских помещениях на общей площади 33,8 тыс. кв. м. Огонь распространился по всей площади склада, к 3:05 мск возгорание локализовали.